KM Malta Airlines lanza una nueva ruta directa entre Málaga y Malta

viernes 24 de abril de 2026 , 10:15h

KM Malta Airlines ha anunciado el lanzamiento de un nuevo servicio directo entre Málaga y Malta, reforzando aún más la programación de la aerolínea para el verano de 2026.

La nueva ruta operará dos veces por semana, los miércoles y domingos, ofreciendo a los clientes opciones de conexiones directas entre el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol (AGP) y el Aeropuerto Internacional de Malta (MLA). Está previsto que los vuelos comiencen a operar a partir del miércoles 27 de mayo de 2026. La incorporación de Málaga mejora la accesibilidad de Malta desde el mercado español y crea nuevas oportunidades para el turismo receptivo desde el sur de España.

Malta ofrece a los viajeros españoles una escapada mediterránea única, combinando sol durante todo el año, aguas cristalinas, una rica historia y una vibrante escena cultural. Los visitantes pueden descubrir la ciudad de La Valeta, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, explorar las históricas calles de Mdina, disfrutar de experiencias costeras en Gozo y Comino, o relajarse en populares destinos junto al mar como St Julian’s, Sliema y Mellieħa.

Con su combinación de patrimonio, gastronomía, actividades al aire libre y facilidad para viajar entre islas, Malta es un destino ideal tanto para escapadas cortas como para vacaciones de verano más largas.