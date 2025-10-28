Gran Hotel Miramar acoge a los principales receptivos de la Costa del Sol

martes 28 de octubre de 2025 , 09:23h

Gran Hotel Miramar 5 GL*, miembro del grupo The Leading Hotels of the World y de la red Virtuoso, así como perteneciente a la cadena española Hoteles Santos, celebró un exclusivo cóctel de agradecimiento dirigido a los principales receptivos y operadores turísticos de la Costa del Sol.

El encuentro tuvo lugar en la terraza Media Luna Chill Out, situada en la última planta del emblemático edificio, donde los asistentes disfrutaron de un ambiente elegante y distendido, con espectaculares vistas al mar Mediterráneo.

La velada reunió a un destacado grupo de profesionales del sector turístico local, a quienes Gran Hotel Miramar quiso reconocer su colaboración y fidelidad en la promoción del destino. Durante el cóctel, los invitados pudieron degustar una cuidada selección de bebidas y cócteles, al tiempo que compartieron impresiones y fortalecieron relaciones de cara a futuras sinergias.

Con este evento, Gran Hotel Miramar consolida su compromiso con los actores clave de la industria turística de la Costa del Sol, reafirmando su papel como punto de encuentro de referencia para la ciudad de Málaga y como uno de los establecimientos más emblemáticos del sur de Europa.