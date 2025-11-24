Fiestas navideñas con estilo mediterráneo en Puente Romano Marbella

lunes 24 de noviembre de 2025 , 08:45h

Esta temporada festiva, Puente Romano Marbella vuelve a convertirse en el lugar más mágico y luminoso del Mediterráneo. El resort se transforma en un enclave de elegancia, celebración y esencia andaluza, donde la Navidad y el Año Nuevo se viven de una forma diferente: entre el sonido del mar, el clima suave de la Costa del Sol y experiencias inolvidables para toda la familia.

Tanto si se elige una suite con vistas al Mediterráneo como una villa privada rodeada de jardines, la estancia se convierte en una invitación al bienestar, a la conexión y a la celebración. Aquí, cada rincón destila encanto y cada detalle está diseñado para crear recuerdos que querrás repetir año tras año.

Una Navidad con alma andaluza

La celebración comienza en Nochebuena, envuelta en música, tradición y un ambiente vibrante que captura la magia del sur de España. Entre luces cálidas, aromas festivos y el sonido suave de las olas, la velada combina elegancia y autenticidad.

El día de Navidad, el icónico brunch de Sea Grill se convierte en el punto de encuentro por excelencia. Frente al mar, familias y amigos comparten platos frescos, sabores festivos y momentos que se quedarán grabados en la memoria.

Un Fin de Año para recordar

Puente Romano Marbella, reconocido como Best Lifestyle Hotel 2025 en los Beyond Luxury Awards, sabe cómo despedir el año por todo lo alto. Las opciones son tantas como estilos de celebración:

Gala de Nochevieja: un encuentro elegante, sofisticado y lleno de magia.

COYA Club: una experiencia inmersiva que comienza con una cena exclusiva y termina en la pista de baile, donde la energía no se apaga hasta el amanecer.

Cipriani, con su icónica cocina italiana.

GAIA y NYX, con su esencia mediterránea contemporánea.

Nobu, donde disfrutar de su menú insignia acompañado de las tradicionales Doce Uvas para dar la bienvenida al nuevo año.

Cada espacio ofrece una manera distinta de vivir la celebración, pero todas comparten un mismo espíritu: elegancia, emoción y un ambiente inolvidable.

Días festivos perfectos

Entre celebración y celebración, los días en Puente Romano están llenos de momentos que completan la experiencia:

Jugar en el mítico Puente Romano Tennis Club

Relajarse en el espectacular Six Senses Spa

Pasear por la playa al sol de diciembre

Disfrutar de las piscinas climatizadas

Ver a Papá Noel sorprender a los más pequeños

Participar en actividades pensadas para toda la familia

Y al llegar enero, el Día de Reyes pone el broche final a una temporada festiva luminosa, mediterránea y emocionante.

Un invierno que se siente como verano

Navidad y Año Nuevo en Puente Romano Marbella no se viven: se sienten. Aquí, bajo el sol andaluz, el tiempo se expande, las tradiciones adquieren nuevos matices y cada celebración se convierte en un recuerdo imborrable.

Una experiencia perfecta para descubrir —o inaugurar— una nueva tradición familiar.