Galicia asesora en turismo termal a empresarios del sector de Argentina y Perú

lunes 22 de junio de 2026 , 09:45h

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, acompañado por la jefa del área Termal, Belén Gómez Quevedo, mantuvo una reunión con varios directivos de la industria hotelera de Perú y Argentina que se encuentran en Galicia para conocer la propuesta de turismo termal de la comunidad gallega y también en la búsqueda de asesoramiento sobre su desarrollo.

Durante el encuentro, Xosé Merelles destacó que Galicia es la 1ª potencia termal de España -con el 20% de la oferta del país- y el 2º destino europeo con mayores reservas.

Además, puso en valor el componente desestacionalizador y diversificador de la oferta turística, así como la aportación a una propuesta del destino que redunda en autenticidad y singularidad.

En este sentido, subrayó la apuesta del Gobierno gallego por la innovación, por la salud y por la formación de los profesionales para avanzar además en la difusión del termalismo en los tratamientos médicos.