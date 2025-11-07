Comenzó la Temporada de Aguas Termales de Taipéi

viernes 07 de noviembre de 2025 , 09:45h

El subdirector general de la Administración de Turismo, Huang Ho-ting, y el alcalde de la ciudad de Taipéi, Chiang Wan-an (tercero a la izquierda), inauguraron la Temporada de Aguas Termales de Taipéi 2025 el 30 de octubre en la ciudad de Taipéi.

Estas festividades se extendieron hasta el 3 de noviembre.

En Taiwán existe un evento anual llamado “Hot Spring & Fine-Cuisine Carnival” que promueve el turismo termal durante el otoño e invierno.

Para 2025, se anunció que la “temporada de aguas termales de Taipéi” (Taipei Hot Springs Season) arrancó entre el 30 de octubre y 3 de noviembre.

Ese inicio no parece indicar el “primer baño” (puede que muchas instalaciones estén ya operando), sino más bien una inauguración formal o evento simbólico para marcar la temporada turística termal.