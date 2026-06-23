Brihuega se reafirma como destino wellness con la floración de sus campos de lavanda

Mientras las costas y los aeropuertos vuelven a concentrar gran parte del turismo estival, Brihuega (Guadalajara) emerge un año más como uno de los destinos de interior más atractivos gracias a la floración de sus campos de lavanda. Durante los meses de julio y agosto, más de 2.000 hectáreas de lavanda, espliego y lavandín tiñen de violeta el paisaje y atraen a miles de visitantes en busca de naturaleza, tranquilidad y experiencias vinculadas al bienestar.

Conocida como la "Provenza española", la localidad alcarreña ha consolidado una oferta turística que va más allá del atractivo visual de sus campos. La creciente demanda de escapadas de proximidad y de viajes centrados en el descanso ha impulsado propuestas orientadas al turismo wellness, aprovechando las propiedades relajantes y aromáticas de esta planta, utilizada desde hace siglos por sus beneficios para el bienestar físico y emocional.

En este contexto, el Hotel Spa Niwa ha diseñado la experiencia 'Lavanda Lovers', una escapada que combina alojamiento, spa y tratamientos inspirados en esta aromática. Entre las opciones figuran masajes con pindas de flores y plantas aromáticas, terapias basadas en el tradicional masaje filipino Hilot, tratamientos detox y rituales elaborados con miel de lavanda de La Alcarria.

Pero Brihuega ofrece mucho más que campos de flores y tratamientos de bienestar. Declarada Conjunto Histórico-Artístico Nacional, conserva un importante patrimonio formado por iglesias románico-góticas, murallas y cuevas árabes, además de rincones singulares como el Museo de la Miniatura del Profesor Max, el histórico Lavadero Municipal o la popular Fuente de los Doce Caños.

La localidad mantiene también una estrecha relación con figuras de la cultura española como Camilo José Cela, que inmortalizó la comarca en Viaje a la Alcarria, o el periodista Manu Leguineche, cuya vivienda se conserva junto a la muralla árabe.

El auge de este tipo de propuestas refleja una tendencia cada vez más extendida: la búsqueda de viajes más pausados, sostenibles y centrados en el bienestar. Durante unas pocas semanas al año, Brihuega se convierte así en uno de los principales referentes españoles del turismo slow, donde la lavanda es el punto de partida para descubrir otra forma de viajar.