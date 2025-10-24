Bienestar y desconexión en el Hotel Spa Niwa este otoño

Cuando el ritmo de la ciudad se vuelve agotador, los días se acortan y el frío acecha, Hotel Spa Niwa, situado en Brihuega, corazón de La Alcarria, se presenta como el refugio perfecto para una escapada reparadora.

Con tan solo diez habitaciones, Niwa combina el concepto de Turismo Consciente con un entorno natural único: jardines de palmeras, hiedra y rosales donde cada mañana se escuchan mirlos y ruiseñores. Su nombre, que significa “jardín” en japonés, refleja a la perfección la filosofía del hotel: armonía, tranquilidad y conexión con la naturaleza.

Desde 2008, Ana Bedoya, directora y propietaria, ha hecho realidad un proyecto pionero en Castilla-La Mancha: un spa minimalista y moderno, con tratamientos inspirados en técnicas orientales y productos locales como la lavanda, el espliego y la miel. Los visitantes pueden disfrutar de más de treinta masajes y tratamientos con terapeutas filipinas, incluyendo Shiatsu, Hilot y tratamientos détox como la Chocolaterapia, así como el exclusivo Masaje Capricho de Miel, un homenaje a la riqueza local con numerosas propiedades para la salud.

El circuito de spa de Niwa incluye chorros subacuáticos de hidromasaje 360º, cuellos de cisne, sauna, baño turco, pileta tonificante, ducha de contraste y piscina climatizada a 35º, complementado con gimnasio Technogym, solárium, porche y salón con chimenea, creando el ambiente perfecto para desconectar y recargar energía.

“Regalarse una pausa consciente no es un lujo, es una necesidad. Nuestro papel es ayudar a que las personas se reencuentren consigo mismas y encaren el día a día con ilusión. A ser un poco más felices. Nuestros clientes nos dicen que un par de días en Niwa equivalen a una semana en la playa. Aquí vienen a olvidarse de los problemas, a recuperar la tranquilidad y el bienestar, y casi todos repiten”, comenta Ana.

Escapadas slow, conscientes y de proximidad

Niwa es ideal para quienes buscan una pausa consciente, lejos del ruido y el estrés urbano, al lado de casa. A tan solo una hora de Madrid, y gracias a su entorno natural, servicios exclusivos y atención personalizada, los visitantes pueden disfrutar de un descanso reparador, acompañado de experiencias sensoriales únicas que activan, como en pocos sitios, cuerpo y mente.

Experiencias personalizadas para agendas imposibles

Su proximidad a Madrid permite disfrutar de este establecimiento con estancias flexibles adaptadas a cualquier agenda: programas por horas, estancias sin noche o de varios días, para vivir la experiencia en solitario o en la compañía elegida.

Escapadas de otoño/invierno

‘ Détox exprés ’: Unas horas de autocuidado muy bien aprovechadas en las que disfrutar de una cura détox exprés sin alojamiento. Circuito spa (90’) + tratamiento détox a elegir (80’). Desayuno saludable por la mañana o merienda con frutas variadas, infusión y zumo natural por la tarde.

‘ Hoy es mi día’ : Estancia durante el día en habitación doble de 10.00 a 20.00 H. con desayuno saludable + uso libre del spa + tratamiento détox a elegir (80’) + zumo, infusión y fruta.

‘ Porque yo lo valgo’ : Estancia de una noche de domingo a jueves en habitación doble con desayuno saludable + circuito spa + tratamiento détox a elegir (80’) o ‘Masaje Especial Niwa’ (90’) + zumo natural, fruta & infusiones.