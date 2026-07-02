Ibiza Gallery, el nuevo referente para disfrutar del verano en Ibiza

jueves 02 de julio de 2026 , 08:30h

Hay muchas formas de disfrutar de Ibiza, pero pocas reúnen en un mismo lugar algunos de los ingredientes que han convertido a la isla en uno de los destinos más atractivos del Mediterráneo: gastronomía, bienestar y experiencias únicas. Desde una mañana de shopping hasta una cena al caer el sol, IBIZA Gallery invita a descubrir algunas de las firmas internacionales más relevantes del momento, propuestas wellness de última generación y gastronomía de referencia internacional.

En un enclave privilegiado frente al mar Mediterráneo, ubicado dentro de The Site Ibiza, el exclusivo destino que integra hoteles, gastronomía, arte y shopping, IBIZA Gallery propone una experiencia que va mucho más allá de las compras, convirtiéndose en una parada imprescindible para quienes buscan descubrir la faceta más sofisticada y contemporánea de la isla.

Una ruta por algunas de las marcas más exclusivas del mundo

La jornada comienza recorriendo las boutiques que conforman este singular espacio de shopping experiencial. Con una selección de firmas internacionales de moda, belleza, wellness y arte, la galería reúne una gran cantidad de conceptos únicos difíciles de encontrar.

Los amantes de la moda pueden descubrir las propuestas de Antonioli, The Attico, Chloé, Golden Goose, Jil Sander, Larusmiani, Missoni, Orlebar Brown, reVOLVER Sunglasses, Rick Owens, Roberto Cavalli, Sarda, Swatch y AlphaTauri, marcas que representan distintas visiones del lujo contemporáneo, desde la elegancia mediterránea hasta la innovación técnica y la vanguardia creativa.

El recorrido también incluye espacios dedicados al bienestar, el arte y el diseño como Aesop, la firma australiana de cosmética premium; Technogym, referente mundial en equipamiento y tecnología wellness; Cardi Gallery, especializada en arte contemporáneo y Tomorrowland Store, el primer espacio en la isla de la icónica marca de entretenimiento y música electrónica.

Un café con vistas en la terraza de Tomorrowland Store

Haciendo una parada para tomar inspiración, la experiencia continúa en uno de los espacios más sorprendentes de IBIZA Gallery: Tomorrowland Store. Inspirada en el universo creativo del legendario festival belga, esta terraza ofrece un ambiente único donde disfrutar de un café o una bebida rodeado de vegetación. Música, diseño y una cuidada propuesta convierten este espacio en una parada perfecta para desconectar y sumergirse en el espíritu más inspirador de la isla.

Conocerse de dentro a fuera gracias a la tecnología de Technogym

El bienestar ocupa un papel protagonista dentro de la experiencia. En la boutique de Technogym, los visitantes pueden acceder a Technogym Checkup, una innovadora tecnología de evaluación integral que permite entender mejor el propio cuerpo y descubrir nuevas formas de optimizar la salud y el rendimiento físico.

A través de un avanzado sistema de análisis, Technogym Checkup evalúa parámetros como la movilidad, la composición corporal, el equilibrio, la capacidad cognitiva, la fuerza muscular y la resistencia cardiovascular. La herramienta utiliza inteligencia artificial y tecnologías de medición de última generación para generar un perfil personalizado y ofrecer recomendaciones adaptadas a los objetivos y necesidades de cada usuario.

El gran final: cena en StreetXO by Dabiz Muñoz

Cuando cae la tarde, la experiencia culmina en StreetXO, el concepto más urbano, creativo y transgresor de Dabiz Muñoz.

StreetXO rompe las fronteras entre la alta cocina y el street food a través de una carta vibrante, provocadora y llena de influencias internacionales. Técnica, espectáculo y creatividad se combinan en una experiencia gastronómica única donde conviven algunos de los platos más emblemáticos de la casa, como el Nigiri croqueta de La Pedroche o el Curry Azteca de carrillera. La propuesta se completa con AISH Cocktail Bar, el concepto de coctelería de autor de la firma, que invita a descubrir creaciones tan sorprendentes como Kioto Matcha Gin Tonic o Japo-Jerez.

Una forma perfecta de cerrar un día donde moda, arte, bienestar, gastronomía y entretenimiento se encuentran en un mismo lugar.