Andalucía espera un verano de crecimiento turístico con más empleo, ingresos y actividad económica

jueves 25 de junio de 2026 , 09:15h

Andalucía recibirá en los meses de verano entre julio y septiembre alrededor de 14,2 millones de turistas, lo que supone un 2,6% más que en el mismo periodo del pasado año, evolución que se refleja con una mayor intensidad en el empleo en el sector y los ingresos generados, según el informe de previsiones realizado por la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior.

Así, la industria turística andaluza alcanzará en torno a 550.000 personas ocupadas en estos meses, lo que supone una subida de entre el 5% y el 7% en relación con el verano de 2025; mientras que el gasto de los viajeros en el destino permitirá que los ingresos experimenten un aumento nominal del 3,6%.

Estas expectativas reflejan el avance de Andalucía en el beneficio aportado por el turismo a la propia comunidad durante la temporada estival, con una mejora de la calidad que contribuye a que el empleo y los ingresos crezcan en mayor medida que los viajeros recibidos.

Andalucía se consolida además como el principal destino para los visitantes del mercado nacional, con una previsión de 9,7 millones de turistas, un 1,7% más que en el verano del año pasado. El aumento es superior en el caso de los procedentes de emisores extranjeros, con 4,5 millones, un 4,5% más.

Por su parte, se prevé que los establecimientos hoteleros alcancen los 21,2 millones de pernoctaciones, un 3% más; con subidas del 2,9% en julio, 3% en agosto y 3,1% en septiembre, mes este último que sigue reforzando su peso en el conjunto de la época veraniega.

En este caso, son los viajeros internacionales los que soportan la mayor parte de este incremento, ya que realizarán 10,8 millones de estancias, un 5,6% más que el pasado ejercicio; mientras que los turistas nacionales sumarán 10,4 millones de pernoctaciones, un 0,4% más.

Por provincias, las expectativas marcan que todas registrarán tasas positivas en pernoctaciones hoteleras, destacando por encima de la media Sevilla, con una subida prevista del 7,4% respecto a 2025; Málaga, con un 3,5% más; y Granada, con un 3,3% más.

También se incrementará el grado de ocupación hotelero hasta el 68% de las plazas disponibles, 1,4 puntos más. El pico se alcanzará en el mes de agosto con una ocupación del 73,37%, mientras en julio será del 66,95% y en septiembre del 63,8%.

En cuanto a los aeropuertos de la comunidad, recibirán entre julio y septiembre 38.500 vuelos, un 7,7% más que en los meses de verano de 2025. Estas llegadas supondrán una capacidad de 6,9 millones de asientos, con un incremento medio del 8,6% que será especialmente intenso en septiembre, mes en el que se espera una subida del 10,7% en las plazas.

España es el mercado que concentra la mayor parte de la oferta, con 1,79 millones de asientos y un aumento del 3,4%, pero los incrementos más elevados se dan en emisores como el Reino Unido (+8,5%), Italia (+35,5%), Francia (+12,8%), Bélgica (+15,5%) y Polonia (+42,9%).

Los aeropuertos de Almería y Jerez son los que experimentan una mayor subida de la capacidad aérea, con incrementos de plazas del 18,2% y del 15,9% respectivamente; mientras que en volumen de asientos destaca Málaga con alrededor de cinco millones (+7,6%) y Sevilla con 1,5 millones (+11,2%).