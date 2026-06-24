Manuela Solano o cómo reaprender a pintar a través del tacto y la memoria pop

El CAAC de Sevilla acoge ‘Alien Queen / Paraíso extraño’, la primera exposición individual de Manuela Solano en España, donde los iconos pop se convierten en autorretratos simbólicos.

Christina Aguilera cubierta de barro en Dirrty, la inquietante silueta de la Reina Alien o la mismísima Marge Simpson. Todas han acabado formando parte de la mitología íntima de Manuela Solano (Ciudad de México, 1987). A la artista mexicana, afincada en Berlín, le hacía gracia imaginarse a los iconos de su adolescencia en las paredes de un museo; lo que no esperaba descubrir es que detrás de esas imágenes también estaba su propia historia. El retrato de una generación marcada por la MTV, las revistas girly y la cultura pop.

Cada obra nace de un recuerdo.

Solano perdió la vista a los 26 años a causa de una serie de negligencias médicas en su tratamiento del VIH y tuvo que reaprender a pintar desde el tacto y la memoria. Sus bocetos son mapas táctiles de clavos y alambres que delimitan los contornos. No utiliza pinceles, recorre cada superficie con las yemas de los dedos, para tener el control de las texturas y los relieves. Siempre ha sido perfeccionista. El resultado son unas obras de carácter figurativo, casi primitivo, como las que reúne Alien Queen/Paraíso extraño, su primera exposición individual en el Refectorio del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla (CAAC).

HASTA EL 8 DEL 11 DE 2026