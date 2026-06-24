Hyatt crece en Italia con tres nuevas aperturas y dos debuts de marca

miércoles 24 de junio de 2026 , 10:15h

Las aperturas previstas en Roma y Taormina sumarán 428 habitaciones y suites al portfolio de Hyatt en Italia, incluyendo los primeros establecimientos de Hyatt Regency y Thompson Hotels en el país

Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) reafirma hoy su compromiso con la expansión de su cartera en Italia con el anuncio de tres nuevas aperturas hoteleras. Estos nuevos establecimientos aportarán 428 habitaciones y suites en uno de los mercados turísticos más relevantes de Europa, donde el WTTC prevé que el gasto de visitantes internacionales alcance un máximo histórico de 78.000 millones de euros en 2035.

En la actualidad, Hyatt cuenta con 170 hoteles en Europa distribuidos en 19 marcas, incluyendo seis hoteles en Italia bajo cinco marcas, con presencia en Milán, Venecia, Roma, Florencia y Cerdeña. Desde 2019, la compañía ha cuadruplicado el número de habitaciones en su portfolio italiano y continúa creciendo, con más de 40 hoteles previstos en Europa en los próximos años.

Las nuevas incorporaciones ampliarán la oferta de Hyatt en Italia en tres segmentos clave —upper-upscale, lifestyle y lujo—, en los que existe una fuerte demanda tanto por parte de propietarios como de clientes. Hyatt Regency Rome Central y Thompson Rome supondrán la llegada por primera vez de estas dos marcas al país, mientras que Park Hyatt Taormina ampliará la presencia de la marca Park Hyatt más allá de Milán, llegando a uno de los destinos de ocio más icónicos de Sicilia.

Además, estas aperturas contribuirán a ampliar las opciones para los más de 66 millones de miembros de World of Hyatt, ofreciendo nuevas oportunidades de alojamiento en destinos estratégicos del país.

Hyatt Regency Rome Central, cuya apertura está prevista para finales del tercer trimestre de 2026 cerca de la estación de Termini en Roma, estará orientado a la demanda de negocio, reuniones y eventos, gracias a su ubicación céntrica con acceso directo a los principales nodos de transporte y actividad congresual. Este establecimiento, que marca el debut de la marca Hyatt Regency en Italia, contará previsiblemente con 238 habitaciones y suites, piscina en la azotea, Pool Bar y un restaurante de inspiración asiática, Niroma.

Thompson Rome, también con apertura prevista para el tercer trimestre de 2026, llevará por primera vez la marca lifestyle Thompson Hotels a Italia. Con un fuerte enfoque en diseño, gastronomía y cultura local, el hotel ocupará un edificio histórico rehabilitado cerca del Coliseo, el Foro Romano y la Piazza Venezia. Este establecimiento contará con 69 habitaciones y tres espacios gastronómicos, incluyendo un restaurante inspirado en la Riviera italiana en la sexta planta y un rooftop con coctelería.

Park Hyatt Taormina, cuya apertura está prevista para 2028 en Sicilia, será el segundo hotel Park Hyatt en Italia, sumándose al ya existente en Milán. La propuesta de la marca, centrada en el lujo sofisticado, el diseño de carácter residencial, el arte y la gastronomía, encaja con el posicionamiento de Taormina como destino de alto nivel. El hotel contará con 121 suites con terrazas privadas, vistas al mar Jónico y al Etna, además de una oferta gastronómica de inspiración local y spa.

“Italia es un mercado clave para el crecimiento de Hyatt, ya que combina una fuerte demanda turística con un amplio tejido de hoteles independientes”, ha señalado Nuno Galvao Pinto, vicepresidente de Desarrollo, EAME de Hyatt. “Para los propietarios que buscan asociarse a una marca o llevar a cabo una conversión, Hyatt ofrece distribución global, canales de reserva y acceso a más de 66 millones de miembros de World of Hyatt, generando un importante efecto red a medida que seguimos creciendo en el país.”

“Con las aperturas previstas de Hyatt Regency Rome Central y Thompson Rome este verano, y la futura apertura de Park Hyatt Taormina en 2028, esperamos ampliar significativamente la oferta de alojamientos Hyatt en destinos clave como Roma y Sicilia”, ha añadido.