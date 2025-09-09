Inaugurado el curso escolar del Hotel Escuela Convento Santo Domingo de Archidona

martes 09 de septiembre de 2025 , 09:55h

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha inaugurado el curso escolar en el Hotel Escuela Convento Santo Domingo, en Archidona (Málaga), donde ha destacado la excelencia del centro formativo con una tasa de inserción laboral que alcanza casi el 90%.

Así lo ha resaltado durante su intervención en la apertura del curso del centro con 23 años de historia y cerca de un millar de alumnos diplomados. El hotel escuela ha experimentado este año un aumento de casi el 40% en matriculados, con un total de 54 alumnos inscritos, “ejemplo del creciente interés y la confianza en la formación de calidad que aquí se imparte”

En este sentido, Bernal ha puesto en valor a la hostelería como pilar fundamental de la economía andaluza. “De los casi 94.000 puestos de trabajo creados en Andalucía en 2024, el 13,4% se originó en la hostelería”, ha dicho poniendo como ejemplo el mes de agosto con más de 365.000 andaluces afiliados en este sector y un crecimiento del 3% respecto al año pasado.

“Somos la segunda comunidad con el mayor aumento en las afiliaciones y más de un punto por encima de la media nacional”, ha insistido subrayando el dato de Málaga con más de 115.000 afiliaciones, lo que supone que uno de cada tres trabajadores de la hostelería en la región se encuentra en la Costa del Sol. “Este sector ha sido clave para que Andalucía haya logrado la menor tasa de paro de los últimos quince años”.

Para el consejero, la gastronomía “no es solo un servicio, sino una experiencia que atrae y enamora a nuestros visitantes”. “Vuestras cocinas son auténticas oficinas de promoción de Andalucía”, ha dicho reconociendo al sector por su valor innovador, consciente de la sostenibilidad y la calidad que hacen a Andalucía como un destino líder y referente.

Formación como herramienta de inclusión

En el marco de la inauguración, Arturo Bernal ha situado al Hotel Escuela de Archidona como ejemplo de apuesta por la formación de calidad, que se complementa además con idiomas, informática y gestión de calidad. Los alumnos tienen la oportunidad de formarse en un entorno real y con prácticas externas en empresas de prestigio y acceso a una bolsa de empleo para el sector turístico andaluz.

“La formación de calidad es una herramienta de inclusión y éxito. La hostelería y la gastronomía de Andalucía os necesitan”, ha dicho dirigiéndose a los alumnos. “Sois la pieza fundamental para la fidelización de nuestros clientes y para que nuestra comunidad siga siendo un referente turístico mundial. Vuestro talento y esfuerzo serán la clave para el crecimiento económico de Andalucía”, ha concluido.

El acto ha contado con la presencia de la directora general de Promoción y Fomento del Turismo, Gemma del Corral, y el delegado territorial de Turismo de la Junta de Andalucía en Málaga, Carlos García, entre otras autoridades.