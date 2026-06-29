Del tren de Artouste al Pic du Midi: cinco experiencias inolvidables en el Pirineo francés

lunes 29 de junio de 2026 , 09:45h

Hay destinos que se visitan y otros que se sienten. El Pirineo francés pertenece a esta segunda categoría. Cuando llega el verano, los telecabinas y remontes de montaña vuelven a ponerse en marcha para acercar a los viajeros a algunos de los paisajes más espectaculares de la cordillera, facilitando el acceso a rutas panorámicas, lagos de origen glaciar, observatorios naturales y rincones que parecen detenidos en el tiempo.

Desde el Atlántico hasta el Mediterráneo, las estaciones de montaña abren sus puertas para descubrir un territorio donde naturaleza, aventura y patrimonio se combinan en experiencias aptas para toda la familia. Estas son cinco propuestas imprescindibles para explorar el lado más auténtico del Pirineo francés.

Artouste: un viaje en el tren más alto de Europa

En pleno valle de Ossau, uno de los enclaves más bellos del Pirineo francés, comienza una de las experiencias ferroviarias más singulares del continente. Tras ascender en telecabina desde Fabrèges, los visitantes embarcan en el legendario Tren de Artouste, construido en 1924 para dar servicio a las obras hidroeléctricas de la zona.

Hoy convertido en un icono turístico, este histórico ferrocarril serpentea durante casi una hora por balcones suspendidos a más de 2.000 metros de altitud, ofreciendo vistas privilegiadas sobre el lago de Fabrèges, el Parque Nacional de los Pirineos y la inconfundible silueta del Pic du Midi d’Ossau, una de las montañas más fotografiadas de Francia.

Al final del recorrido comienza la célebre Ruta de los Lagos, un sendero que atraviesa paisajes glaciares salpicados de lagunas cristalinas y espectaculares formaciones graníticas.

Pic du Midi: una panorámica para recordar toda la vida

Pocas experiencias ofrecen una sensación de inmensidad comparable a la del Pic du Midi, uno de los grandes símbolos de los Pirineos. El teleférico que parte desde La Mongie salva más de mil metros de desnivel hasta alcanzar los 2.877 metros de altitud.

En la cima, donde se encuentra uno de los observatorios astronómicos más prestigiosos de Europa, el espectáculo está garantizado. En los días despejados es posible contemplar algunos de los grandes gigantes de la cordillera, como el Vignemale, el Monte Perdido o el macizo del Néouvielle.

La experiencia alcanza su punto culminante en la famosa pasarela suspendida sobre el vacío, una estructura que permite literalmente caminar sobre las nubes y disfrutar de una de las vistas más impresionantes de Francia.

Luchon Superbagnères: frente a los grandes tresmiles

Gracias al nuevo telecabina que conecta directamente con Bagnères-de-Luchon, la estación de Luchon Superbagnères vuelve a situarse entre los grandes miradores naturales del Pirineo central.

La ascensión permite contemplar algunas de las cumbres más prestigiosas de la cordillera, entre ellas el Aneto, la Maladeta, el Posets o el Crabioules. Una vez arriba, la ruta hacia las crestas del Céciré ofrece un recorrido accesible entre pastos de altura y balcones naturales con vistas espectaculares.

Además, los refugios y establecimientos de montaña permiten degustar quesos artesanos y productos locales elaborados en los pastos pirenaicos.

Ax 3 Domaines: senderismo y bienestar termal

La combinación de naturaleza y relajación encuentra uno de sus mejores escenarios en Ax-les-Thermes, localidad conocida por sus aguas termales desde la Edad Media.

El telecabina facilita el acceso a los senderos de Ax 3 Domaines, donde destacan rutas como la del Lac de Campauleil, un tranquilo lago rodeado de bosques, praderas y montañas que invitan a caminar sin prisas.

Tras la excursión, nada mejor que sumergirse en las aguas termales de Les Bains du Couloubret o disfrutar de las tradicionales fuentes de agua caliente que han hecho famosa a esta localidad durante siglos.

Les Angles: los paisajes secretos del Capcir

Más cerca del Mediterráneo, Les Angles ofrece una visión diferente del Pirineo. Aquí los bosques de pino negro, los grandes lagos y las amplias panorámicas crean paisajes que recuerdan a los grandes espacios naturales de Norteamérica.

El telecabina permite acceder fácilmente a los senderos que recorren la meseta del Capcir, donde destaca la ruta hacia los lagos de Balcère, uno de los rincones más tranquilos y fotogénicos de la región.

Desde las zonas más elevadas se divisa el macizo del Carlit, la montaña más alta de los Pirineos Orientales. La jornada puede completarse junto al lago de Matemale, conocido como el "pequeño Canadá de los Pirineos" por la belleza de sus bosques y la serenidad de sus aguas.

Un verano para descubrir el Pirineo secreto

Ya sea recorriendo lagos glaciares, contemplando amaneceres desde cumbres legendarias o viajando en trenes históricos suspendidos sobre el vacío, el Pirineo francés demuestra que la montaña también puede disfrutarse de forma cómoda y accesible. Cinco experiencias que invitan a descubrir un territorio donde cada ascensión regala nuevas perspectivas y donde la naturaleza sigue siendo la gran protagonista.