Andalucía es un mercado prioritario para el destino Galicia y el Camino de Santiago

jueves 02 de julio de 2026 , 08:45h

El director de Turismo de Galicia saludó a los participantes en las jornadas Cádiz: 365 días al año, un encuentro profesional orientado a reforzar los vínculos turísticos entre Andalucía y Galicia y a poner en valor el potencial de este mercado en el destino gallego. Xosé Merelles destacó la demanda del mercado andaluz, que se consolida como uno de los principales emisores nacionales para Galicia. Entre enero y mayo de 2026 se registraron algo más de 57.000 viajeros procedentes de Andalucía en los establecimientos hoteleros gallegos, que hicieron cerca de 117.000 noches. Además, en 2025 Andalucía se situó como el tercer mercado nacional para Galicia, solo por detrás del mercado interno y de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, destacó la importancia de Andalucía para el Camino de Santiago, ya que en los cinco primeros meses de 2026 se registraron más de 9.000 compostelas de peregrinos procedentes de esta comunidad, lo que supone un incremento del 4,2% respecto al mismo período de 2025. Andalucía es la segunda comunidad por procedencia de ámbito nacional por detrás también de la Comunidad de Madrid.