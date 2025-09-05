Los hoteles gallegos aumentan en julio un 10% sus ingresos

viernes 05 de septiembre de 2025 , 09:02h

Los hoteles y pensiones gallegos recibieron el pasado mes de julio más de 635.000 viajeros que hicieron más de 1,3 millones de noches, lo que supone un incremento de 3% en viajeros y del 3,3% de noches en este tipo de establecimientos. Trajo consigo también una evolución económica importante para el sector hoteleros en ese mes con un crecimiento de sus ingresos en un 10% hasta alcanzar los 63,72 millones de euros, la cifra más alta de la serie histórica.

Así se desprende de los datos hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre viajeros y noches en los hoteles y pensiones registrados en julio. La falta de conocer los datos del resto de establecimientos de alojamiento (campings, albergues, casas rurales) que el INE publicará la próxima semana, se constata que, solo en hoteles y pensiones, el primer mes del verano fue especialmente positivo en estos establecimientos tanto cuantitativa como cualitativamente.

En los hoteles y pensiones, el comportamiento turístico de Galicia es mejor que el promedio español en el mes de julio en viajeros y noches. Galicia se coloca en una posición media-alta en el ranking de variaciones interanuales tanto en número de viajeros (es la sexta comunidad que crece con más intensidad, por detrás de La Rioja, País Vasco, Andalucía, Canarias y Cataluña) como en número de noches, que en este caso se sitúa en la quinta posición, por detrás de La Rioja, País Vasco, Navarra y Andalucía.

En lo referido al Camino de Santiago también solo al mes de julio, según los datos de la Oficina del Peregrino, recogieron a Compostela en ese mes más de 67.000 peregrinos, lo que supone un incremento del 3% en julio de los que el 41% eran extranjeros. El primero país extranjero fue Estados Unidos, seguido por Italia, Alemania, Portugal y México. Por caminos, destaca el crecimiento del Camino Portugués de la Costa, que en ese mes fue el itinerario que más creció, en concreto un 16%.