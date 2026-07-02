Icárion celebra cinco años de crecimiento sostenido junto a las agencias de viajes

jueves 02 de julio de 2026 , 09:00h

Cinco años después de que su primer pasajero iniciara viaje, Icárion celebra su aniversario consolidando su posicionamiento como marca de grandes viajes de World2Meet y reforzando su papel como aliado de las agencias de viajes. Desde su lanzamiento, la compañía ha acompañado a más de 110.000 viajeros en 105 países, cifras que reflejan la evolución de su propuesta y su capacidad de adaptación a las nuevas necesidades del viajero y del canal.

En estos cinco años, Icárion ha desarrollado un modelo de viaje basado en la digitalización, la sostenibilidad, la flexibilidad y la conexión con la experiencia real en destino. Esta propuesta ha permitido a la marca ampliar progresivamente su presencia internacional y consolidar un portfolio especializado, diseñado para facilitar a las agencias de viajes la comercialización de itinerarios adaptados a distintos perfiles de cliente.

Como parte de esta evolución, Icárion ha pasado de operar en 36 países durante su primer año a alcanzar 105 países en el último ejercicio. Este crecimiento refleja la ampliación de su capacidad operativa y la consolidación de una oferta internacional diversa, con una especialización destacada en regiones como el Sudeste Asiático y Maldivas, África del Este, Latinoamérica y el Norte de Europa, sin limitarse exclusivamente a estos destinos.

La colaboración con las agencias de viajes ha sido uno de los principales ejes de desarrollo de la marca desde su creación. En este periodo, más de 4.000 agentes han participado en acciones formativas impulsadas por Icárion, que ha desarrollado más de 1.000 horas de formación dirigidas al canal. Estas iniciativas han tenido como objetivo reforzar el conocimiento de producto, aportar herramientas de venta y acompañar a los agentes en la construcción de propuestas de viaje más especializadas.

Dentro de su actividad formativa, Icárion ha impulsado más de 90 acciones de “Viaje con el Paladar”, una iniciativa dirigida a acercar a las agencias a la cultura, la gastronomía y las experiencias diferenciales de cada destino. Este programa se enmarca en la apuesta de la marca por ofrecer al canal contenidos de valor que contribuyan a mejorar el asesoramiento al cliente final.

Esa misma filosofía se materializa en “El Gran Viaje a través del Paladar”, una propuesta de itinerarios desarrollada junto a prestigiosos chefs que convierte la gastronomía en el hilo conductor para descubrir la esencia cultural de algunos de los destinos más singulares de su programación.

En materia de sostenibilidad, Icárion ha compensado más de 40.000 toneladas de CO₂ en estos cinco años, una cifra equivalente al carbono capturado por más de 660.000 árboles durante diez años. Este dato refleja el compromiso de la marca con el desarrollo de una actividad turística más responsable y con la integración de criterios de sostenibilidad en su propuesta de valor.

En palabras de Fernando Sánchez, director general de Icárion: “Cumplir cinco años supone un hito muy relevante para Icárion. En este periodo hemos consolidado una propuesta de grandes viajes basada en la especialización, la flexibilidad, la digitalización y la sostenibilidad, siempre con las agencias de viajes como socio estratégico. Este aniversario nos permite poner en valor el crecimiento alcanzado y, al mismo tiempo, reafirmar nuestro compromiso con el canal, con el viajero y con una forma de viajar más conectada con la experiencia real en destino”.

Con la mirada puesta en el futuro, Icárion continuará desarrollando su propuesta de grandes viajes con el objetivo de seguir ampliando su portfolio, reforzar la relación con las agencias y avanzar en soluciones que combinen innovación, sostenibilidad y especialización. La marca inicia esta nueva etapa con el propósito de mantener su crecimiento y consolidar su papel dentro de la cadena de valor turística de World2Meet.