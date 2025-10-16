La región polaca de Varmia y Masuria estudia con Galicia el modelo de gestión del Camino de Santiago

jueves 16 de octubre de 2025 , 09:10h

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, acompañado por el director de la Sociedad de Gestión del Plan Xacobeo, Ildefonso de la Campa, mantuvo un encuentro con una delegación de la provincia polaca de Varmia y Masuria que se encuentra de visita oficial en Galicia para fomentar la promoción económica e intercambiar experiencias en el ámbito jacobeo.

En concreto, quisieron conocer, de primera mano, la experiencia de la Xunta en la gestión del Camino de Santiago, que también pasa por esta región polaca. Desde el pasado mes de julio, Varmia forma parte de la European Federation of Saint James Way, que preside Galicia.

Xosé Merelles puso en valor la Oficina de Acogida al Peregrino y también el albergue público del Faramello, en Teo, dos instalaciones que la delegación polaca visitó estos días, como referentes del trato y de la buena acogida del pueblo gallego a los millares de peregrinos que cada año recorren el Camino de Santiago.

Precisamente, Polonia es el país europeo, junto con Portugal, que más está desarrollando el Camino de Santiago en su territorio. En lo que llevamos de año, 7.661 peregrinos procedentes de Polonia recogieron a Compostela, lo que supone un incremento del 9 % con respeto al año anterior.