El Parque de Atracciones de Madrid estrena novedades para este verano

viernes 03 de julio de 2026 , 08:30h

Parque de Atracciones de Madrid da la bienvenida al verano con una completa programación de novedades pensadas para ofrecer experiencias únicas a visitantes de todas las edades. Entre las principales propuestas destaca el estreno de nuevos espectáculos, desfiles, conciertos y experiencias inmersivas que refuerzan la oferta de ocio del parque durante los meses estivales.

Bluey llega por primera vez al escenario

El Gran Teatro Auditorio acogerá el 4 de julio el estreno de “Ponte en modo baile con Bluey y su familia”, un espectáculo familiar que marca la primera aparición del popular personaje en el escenario del parque y que estará disponible hasta el 31 de agosto.

Bluey Heeler, junto a su hermana Bingo y sus padres Bandit y Chilli, protagonizan una historia cargada de juegos, imaginación y valores familiares. Con una puesta en escena vibrante, música envolvente e interacción con el público, la experiencia invita a pequeños y mayores a sumergirse en el universo Bluey y disfrutar de una aventura inolvidable.

Un nuevo desfile Nickelodeon invade el parque

Por primera vez, Parque de Atracciones de Madrid presenta la Nickelodeon Parade, un espectacular desfile pensado para toda la familia también a partir del 4 de julio.

Bob Esponja y Patricio Estrella recorrerán las calles del parque acompañados por los protagonistas de La Patrulla Canina —Chase, Marshall y Skye— a bordo de llamativos vehículos temáticos. Un show lleno de música, coreografías y color que promete convertirse en uno de los grandes momentos del día para los visitantes.

Música en directo con “Conciertos bajo las estrellas”

La música también tendrá un papel protagonista en Parque de Atracciones de Madrid con los “Conciertos bajo las estrellas”, que se celebrarán todos los sábados de julio y agosto, en un horario de apertura exclusiva de 22:00 a 00:00 horas.

Serán nueve noches dedicadas a revivir grandes éxitos a través de tributos a reconocidos artistas y bandas como La Oreja de Van Gogh, Alejandro Sanz, ABBA o AC/DC, entre otros, en un ambiente único al aire libre. El broche perfecto para una jornada de ocio, adrenalina y mucha diversión.

Nueva experiencia de terror: The Walking Dead

Para los amantes de las emociones fuertes, el parque ya tiene disponible “The Walking Dead: Silence for Survival”, una versión renovada de su icónico pasaje del terror.

En esta nueva experiencia, el silencio será la clave para sobrevivir, llevando a los visitantes a enfrentarse a una propuesta más intensa e inmersiva que pondrá a prueba sus nervios.

Siguen las “Guerreras K-POP”

Además, el espectáculo “Guerreras K-POP: Un nuevo universo” ha sido prorrogado, por lo que todavía se puede disfrutar de un show que ya ha sido visto por más de 70.000 espectadores.

Con todas estas novedades, Parque de Atracciones de Madrid se sitúa como un punto de referencia en la Comunidad de Madrid para pasar un verano inolvidable. Estas nuevas citas se suman a sus más de 30 atracciones, incluidas refrescantes opciones de agua para combatir las altas temperaturas, para todos los públicos, que permiten vivir una jornada inolvidable.