Laia Alcolea presenta su PIEL con las cicatrices de la vida

viernes 03 de julio de 2026 , 08:45h

Este EP nace de una reflexión sobre las heridas que dejan determinadas experiencias sociales vividas durante la infancia y la adolescencia, y sobre cómo estas pueden derivar en una profunda ansiedad social que condiciona la forma de relacionarse con los demás y con una misma.

A lo largo de sus canciones aparecen el miedo al rechazo, la necesidad de pertenencia y el dolor que provocan aquellas amistades que desaparecen sin explicación, dejando preguntas que permanecen abiertas con el paso del tiempo.

El proyecto está compuesto por cuatro capítulos independientes que comparten un mismo universo emocional. Aunque cada canción aborda una experiencia distinta, todas dialogan entre sí desde una mirada íntima y vulnerable sobre las relaciones humanas, la identidad, la memoria y la búsqueda de un lugar propio.

Uno de los elementos vertebradores del EP es la música clásica.

La mayoría de las composiciones parten de obras y autores que han acompañado a Laia Alcolea desde su formación como pianista en el conservatorio. Lejos de plantear estas referencias como ejercicios de adaptación o reinterpretación literal, la artista las utiliza como punto de partida creativo para construir un lenguaje propio en el que conviven la canción de autora, la sensibilidad contemporánea y la herencia clásica.

Estas obras funcionan como detonantes emocionales que conectan directamente con distintos momentos de su vida. A través de ellas, Laia revisita recuerdos, experiencias y heridas que marcaron su crecimiento personal y artístico, estableciendo un diálogo constante entre pasado y presente. El resultado es un trabajo profundamente autobiográfico en el que la música clásica no aparece como una referencia estética aislada, sino como el origen mismo de muchas de las preguntas que atraviesan el proyecto.

Más allá del dolor que habita en las canciones, el EP representa también un proceso de reconciliación. Reencontrarse con el piano, recuperar los sonidos que marcaron su infancia y volver a dialogar con el repertorio clásico desde la libertad de la composición contemporánea le ha permitido comprender mejor algunas de las inseguridades y conflictos que han acompañado su forma de relacionarse con los demás.

Existe además una dimensión especialmente simbólica en el cierre de este proceso. Si las canciones nacen de la necesidad de pertenecer y de la dificultad para encontrar espacios seguros, su grabación estuvo rodeada precisamente de comunidad y afecto. Contar con la participación y el apoyo de amigas del conservatorio, compañeras de profesión, amistades y familiares convirtió el proceso creativo en una experiencia profundamente transformadora. Este EP es el resultado de ese recorrido: una colección de canciones nacidas del dolor, pero sostenidas por los vínculos que permanecen.