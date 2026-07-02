Emirates estrena su innovador concepto de sala VIP de última generación

jueves 02 de julio de 2026 , 10:15h

Emirates ha presentado un concepto de sala VIP exclusiva de última generación que se está introduciendo e implantando este año en sus principales ciudades de todo el mundo, lo que supone otro hito en la inversión continua de la aerolínea para mejorar la experiencia de los clientes en tierra. La nueva estética de diseño se ha presentado en la sala VIP de Emirates en Múnich, así como en Fráncfort, y se espera que las salas VIP exclusivas de Emirates en Mánchester, Mauricio y Estambul sigan sus pasos en los próximos meses. Este nuevo concepto exclusivo, que servirá de modelo para las salas VIP de Emirates en todo el mundo, refleja la inquebrantable dedicación de la aerolínea a la hospitalidad excepcional, el lujo y la innovación.

Emirates invertirá más de 50 millones de AED en cada sala VIP de nueva generación, lo que subraya su compromiso de ofrecer instalaciones de primera categoría en toda su red global. Mientras los clientes ya están descubriendo y disfrutando de las salas VIP de Emirates en Múnich y Fráncfort, la inauguración de la sala VIP de Emirates en Mánchester está prevista para julio, seguida de la de Mauricio en agosto y la de Estambul en octubre.

El nuevo diseño exclusivo de las salas VIP traslada la aclamada estética de los últimos interiores de cabina de Emirates a una sofisticada experiencia en tierra. Los clientes podrán disfrutar de una arquitectura y un mobiliario contemporáneos, tecnología integrada, gastronomía de inspiración local, recomendaciones de expertos a cargo de un barista y un coctelero de la casa, así como servicios centrados en el bienestar y adaptados a los viajeros de clase premium. Diseñado con esmero para satisfacer las necesidades de los clientes que trabajan, comen, se relajan y se conectan mientras viajan, el último concepto de sala VIP establece un nuevo referente para las salas VIP de aeropuerto de clase premium.

«Nuestra inversión en nuestro concepto de sala VIP exclusiva de nueva generación refleja el compromiso continuo de Emirates de ofrecer una experiencia premium y sin fisuras en cada etapa del viaje. Estas nuevas salas VIP se han diseñado para combinar interiores lujosos renovados con la hospitalidad y la innovación de alto nivel por las que Emirates es conocida: un espacio para que nuestros clientes se relajen, disfruten, cenan y se preparen para su viaje con comodidad. A medida que ampliemos este concepto y esta temática a toda nuestra red global, se establecerá un nuevo punto de referencia y un nuevo estándar para las salas VIP de los aeropuertos y se reforzará aún más nuestra propuesta premium».

Adel Al Redha, vicepresidente y director de operaciones de Emirates

Inspiradas en la elegante paleta de colores de los interiores de cabina de Emirates y en las salas VIP insignia de Dubái, los clientes se beneficiarán de más de 50 mejoras de diseño, entre las que se incluyen zonas diferenciadas para el descanso, el trabajo, la socialización y la gastronomía. Las nuevas salas VIP exclusivas presentan una estética inconfundiblemente «Emirates», con iluminación discretamente integrada, suelos en espiga en todas las estancias, detalles en mármol y oro, y el característico motivo retroiluminado del árbol Ghaf de Emirates —un guiño a la cultura de los EAU que destaca el árbol nacional—.

Trabajo concentrado y productividad en las salas VIP de Emirates

Para los clientes que deseen trabajar o mantenerse conectados durante el viaje, las nuevas salas VIP de Emirates ofrecen más zonas privadas, así como espacios comunes diseñados para funcionar tanto como puntos de encuentro social como áreas de trabajo. Detalles como los asientos de cuero ecológico italiano, la carga inalámbrica y el acceso universal a la red eléctrica en cada asiento mejoran la productividad, mientras que una pared dedicada a las obras de arte rinde homenaje tanto a los artistas locales como a la cultura emiratí. Los característicos relojes Rolex de Emirates adornan las paredes y muestran las zonas horarias de todo el mundo.

Gastronomía de alto nivel en las salas VIP de Emirates

Con amplios asientos y un ambiente acogedor, las zonas de restauración del nuevo diseño de las salas VIP de Emirates se han reinventado en torno al espectáculo culinario y la cocina en directo. Los menús ofrecerán una amplia variedad de cocina internacional, con platos destacados que incluyen especialidades regionales y una zona específica «Made In» que pone de relieve lo mejor de la gastronomía local. Las estaciones de cocina en directo ofrecerán platos preparados al momento, mientras que las selecciones del bufé, tanto frías como calientes, se renovarán a lo largo del día y de la noche. Un horno de pan específico llena el aire con los tentadores aromas de pizzas artesanales, panes planos y manakeesh, inspirados en la ciudad de Dubái.

Se siguen ofreciendo bebidas de primera calidad con la selección exclusiva de Emirates de vinos, cervezas, champán y licores. Un nuevo concepto de barra de barista contará con un mixólogo especializado que ofrecerá cócteles y cócteles sin alcohol de inspiración local, así como cafés especiales y tés artesanales.

Relajación revitalizante en las salas VIP de Emirates

Los pasajeros son recibidos en un entorno tranquilo realzado por la fragancia característica de Emirates, a bergamota, cítricos, jazmín y madera suave, mientras que las plantas locales y los arreglos florales frescos realzan el ambiente. Los clientes que deseen refrescarse disfrutarán de suites de ducha renovadas con acabados inspirados en un spa y productos de aseo sostenibles de la marca VOYA.

Las salas de oración separadas para hombres y mujeres ofrecen un entorno sereno para la reflexión espiritual, con instalaciones para la ablución y la orientación hacia la Qibla integradas en el diseño, lo que garantiza que los huéspedes puedan realizar sus oraciones con comodidad y privacidad.

2Para relajarse y descansar durante las escalas, la «Quiet Zone» (Zona de Silencio) ofrece un oasis de tranquilidad. Con cómodos asientos, iluminación tenue y artículos para dormir, como mantas, antifaces y tapones para los oídos, esta zona está diseñada para ayudar a los huéspedes a recargar energías. Entre las instalaciones adicionales se incluyen espacios para reuniones privadas y para la lactancia, lo que garantiza que se satisfagan las necesidades de todos los clientes. Todas las salas VIP de Emirates funcionan como entornos silenciosos, lo que garantiza una experiencia tranquila a los viajeros.