Soltour incorpora Montenegro y refuerza Albania en su programación de verano

miércoles 08 de julio de 2026 , 09:45h

Soltour, turoperador con más de 50 años de experiencia en el sector vacacional, presenta su programación de verano para Albania y Montenegro de cara a la temporada de 2026. La compañía amplía su propuesta en los Balcanes, una región que continúa despertando un gran interés entre los viajeros que buscan combinar costa, patrimonio, naturaleza y autenticidad en el Adriático.

La principal novedad de esta campaña es la incorporación de Montenegro a la cartera de destinos de Soltour. De forma paralela, reafirma su apuesta por Albania, que se mantiene como un pilar consolidado de su oferta estival. Ambas opciones se comercializan a través de vuelos directos y un catálogo diversificado de paquetes y circuitos.

Con el objetivo de facilitar la accesibilidad y dinamizar el mercado nacional, el turoperador ha diseñado una operativa con vuelos directos a Albania desde los aeropuertos de Madrid y Barcelona, y a Montenegro desde Barcelona. Esta estrategia ofrece a las agencias de viajes una propuesta cómoda y competitiva para responder a la creciente demanda de los viajeros durante la temporada de verano.

Consolidación de la operativa en Albania

Para este destino, Soltour ofrece un paquete básico de vuelo, traslados, hotel y seguro de viaje, además de dos circuitos diseñados para profundizar en el país. El primero, denominado "Albania, un país diferente", realiza un itinerario completo que abarca enclaves declarados Patrimonio de la Humanidad como Berat, Gjirokaster o el parque arqueológico de Butrinti, junto a la Riviera albanesa.

El segundo itinerario, bajo el nombre "Experiencias de Albania", plantea una estancia en la zona costera de Golem y Durres. Este programa se complementa con excursiones programadas a los principales puntos de interés del país, incluyendo visitas guiadas a la capital, Tirana, y a la ciudad medieval de Kruja.

Montenegro como apuesta estratégica de expansión

La incorporación de Montenegro a la programación de Soltour se materializará mediante una conexión aérea directa y semanal desde Barcelona con destino al aeropuerto de Tivat. Esta operativa especial estará activa todos los sábados en el periodo comprendido entre el 27 de junio y el 5 de septiembre de 2026.

Para este nuevo mercado, el turoperador ha diseñado un paquete básico de estancia y el circuito "Experiencias de Montenegro". El itinerario recorre puntos emblemáticos del país como Herceg Novi, Budva, Cetinje y la bahía de Kotor, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Además, el circuito incluye propuestas de valor como un paseo en barco por la bahía y una excursión a la Gruta Azul, complementado con tres días libres para el viajero y la opción de realizar una visita opcional a Dubrovnik, en Croacia

"La región de los Balcanes se consolida como uno de los polos turísticos con mayor proyección en Europa, gracias a su excelente combinación de patrimonio, naturaleza y costa. Al mantener nuestra operativa hacia Albania e incorporar Montenegro como la gran novedad de este año, respondemos de forma directa a la demanda de destinos auténticos y con gran proyección en el Adriático", señala Luis Santos, Director Comercial de Soltour.

Con esta renovada oferta para el periodo estival, Soltour reafirma su posicionamiento como socio estratégico del canal minorista, apostando por la diversificación de destinos internacionales de alta demanda y la seguridad de sus operativas directas.