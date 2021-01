Decenas de vuelos y trenes cancelados por el temporal Filomena

jueves 14 de enero de 2021 , 11:42h

El temporal de nieve Filomena ha afectado a varias comunidades españolas, especialmente a la Comunidad de Madrid, provocando cancelaciones en los vuelos desde y hacia el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

A raíz del temporal Filomena, decenas de vuelos y trenes se han visto cancelados en toda España y han sido miles de españoles los afectados por estas circunstancias meteorológicas. En este contexto, quienes compraron billetes de avión o de tren se plantean cómo recuperar su dinero. “Las aerolíneas deberán ofrecer cambios sin gastos o reembolsos a todos los pasajeros afectados. Sin embargo, dado que el mal tiempo es considerado una causa ajena a las compañías, estas quedarán exentas de pagar indemnizaciones”, explica Santiago Montero, CEO de Aervio, plataforma de gestión de viajes corporativos.

“Frente a este tipo de situaciones, el pasajero no tiene derecho a solicitar una compensación económica, ya que, según el Reglamento (CE) 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, el cierre del aeropuerto o la cancelación de vuelos por las condiciones climáticas son de fuerza mayor, y por lo tanto, las aerolíneas no se hacen cargo”, indica Montero. No obstante, las compañías aéreas tienen una serie de obligaciones frente a estas situaciones.

En el caso de que un vuelo se retrase por más de tres horas, el pasajero tendrá derecho a solicitar que la compañía se haga cargo de las comidas y el alojamiento. Por el contrario, si un vuelo es cancelado, la aerolínea deberá proporcionar un transporte alternativo sin gastos adicionales o bien, devolver el dinero del billete de avión.

Aunque el tráfico aéreo todavía no ha vuelto totalmente a la normalidad, se han logrado rescatar algunas pistas para que los aviones comiencen poco a poco a despegar o aterrizar. Desde este martes, la aerolínea española Iberia ha comenzado a operar la casi totalidad de los vuelos de largo radio y más del 50% de los vuelos de corto y medio radio que conectan Madrid con el resto del país y Europa. En este contexto, “las aerolíneas deberán continuar asistiendo a sus pasajeros, brindándoles la opción de reprogramar su viaje o pedir un reembolso, así como también facilitarles comida, bebida y alojamiento a aquellos que se les retrase el vuelo”, explica Montero.

Por otro lado, el tráfico ferroviario está retomando progresivamente su servicio. Tras la mejora en las condiciones climáticas, Renfe ha restablecido las líneas de media y alta velocidad, incluso las que unen Madrid-Zaragoza-Barcelona, y tiene previsto efectuar 133 de los 183 viajes programados para estos días, más de un 70% de la demanda total.