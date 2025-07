PLAYA Ampliar Las Palmas de Gran Canaria, cinco playas y un paraíso abierto todo el año Redacción Más artículos de este autor Por Facebook X-Twitter Linkedin WhatsApp Telegram Gracias a su clima privilegiado durante todo el año —considerado uno de los más agradables de Europa— y a una temperatura del agua que oscila entre los 18 °C en invierno y los 22 °C en los meses más cálidos, Las Palmas de Gran Canaria es un escenario perfecto para quienes disfrutan del mar en todas sus formas. Las condiciones del viento, la riqueza de sus fondos marinos repletos de vida y la variedad de instalaciones disponibles hacen de este destino un paraíso para la práctica de deportes acuáticos, donde la naturaleza, deporte y relax conviven en equilibrio. Las Canteras Es la playa de la ciudad por excelencia y, probablemente, una de las más bonitas y especiales de la isla e, incluso, de Europa; ya que es considerada una de las mejores playas urbanas del continente. Orientada hacia el noroeste, Las Canteras es mucho más que una playa. Es el corazón emocional de la ciudad y el lugar de encuentro de locales y visitantes los 365 días del año. Un arenal privilegiado para relajarse bajo el sol, jugar, nadar o simplemente, pasar tiempo juntos disfrutando de una de las mejores vistas del Atlántico. Con su carácter versátil, a lo largo de sus tres kilómetros de arena dorada y mayormente fina, también es un lugar idóneo para practicar todo tipo de deportes acuáticos, como surf, snorkel, pádel surf y natación. Gracias a ‘La Barra’, un arrecife calcáreo de más de 100.000 años, las vistas subacuáticas son una auténtica delicia, incluso a pie de playa. En la arena, también es muy convencional organizar una competición amistosa de vóley o tenis playa entre amigos. Además, la playa cuenta con reiterativos reconocimientos de Q de Calidad Turística, las banderas de Gestión Ambiental y Accesibilidad Universal, ya que es plenamente accesible para personas con movilidad reducida, pero también, para invidentes. El Confital Su ubicación ya la hace especial. Está situada en la península de La Isleta, clasificada como Paisaje Natural Protegido desde hace más de 30 años por sus condiciones ambientales. Es, en realidad, un espacio natural de terreno volcánico junto al mar y la ciudad en el cual muchos dicen que se puede ver el mejor atardecer de toda la ciudad. Por eso, locales y turistas optan ir allí a hacer senderismo o simplemente relajarse, esperando el momento que el sol caiga para dar la bienvenida a la noche. El Confital es uno de los spots de referencia en Las Palmas de Gran Canaria para surfistas y amantes del bodyboard. Con su orientación al norte-noroeste, sus olas que van entre 1,5 y más de 3 metros – de las mejores a nivel europeo – están solo al alcance de los más expertos. Este espacio natural acoge unas 30 especies vegetales endémicas de Canarias. Su riqueza ambiental y la belleza del paisaje hacen de este entorno un lugar privilegiado para disfrutar de la naturaleza junto al mar. La Laja Si El Confital dispone del mejor atardecer del destino, La Laja puede presumir de tener el mejor amanecer, ya que está orientada hacia el este. Y aunque pueda parecer mentira, sentarse en la arena negra a ver salir el sol no es uno de los planes más sobresalientes que ofrece, ya que esta playa de más de un kilómetro tiene las únicas piscinas naturales de la ciudad que permiten un baño relajado a pocos minutos del distrito de Vegueta. Por eso, es la mejor playa de Las Palmas de Gran Canaria para relajarse y no pensar en nada o simplemente, dar un paseo tranquilo. Caminando por La Laja, es imposible no fijarse en la escultura de Tritón, que con la mano derecha señala la ciudad, mientras con la izquierda, hace sonar una caracola de mar. Las Alcaravaneras La playa portuaria de Las Palmas de Gran Canaria, situada entre el centenario Club Náutico y el muelle deportivo, tiene unas aguas tranquilas que reposan sobre arena dorada de un poco más de medio kilómetro. Orientada al este, es uno de los puntos de la ciudad donde locales y visitantes practican kayak, piragüismo, pádel surf y vela con asiduidad. Fuera del agua, acoge el único centro de tecnificación de vóley-playa y en su arena también se juegan muchos partidos de esta disciplina deportiva, al igual que de futvoley. Para los más deportistas, es la playa de la ciudad con el ambiente más vibrante. La Puntilla Es una pequeña cala –50 metros– de carácter familiar en el barrio marinero de San Cristóbal. Junto al muelle pesquero, es habitual encontrarse aficionados y expertos que practican pesca tradicional en unas aguas bastante tranquilas ya que está orientada hacia el sureste. Esta combinación de calma, autenticidad –la fina arena negra volcánica de la que presume es impresionante- y un entorno con fuerte vinculación marítima hacen de La Puntilla un lugar de gran encanto discreto, ideal para quienes buscan una experiencia tranquila y genuina junto al mar. La ciudad dispone de la app LPA Beach, una herramienta gratuita (disponible en español e inglés para iOS y Android) que ofrece información actualizada en tiempo real sobre el estado del mar y las condiciones meteorológicas. A través de la aplicación, los usuarios pueden consultar imágenes recientes de cada tramo de playa, conocer el pronóstico de mareas, identificar posibles corrientes peligrosas y zonas de baño seguras. 