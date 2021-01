Palma, una agradable ciudad donde combinar trabajo y tiempo libre

viernes 15 de enero de 2021 , 10:55h

Gastronomía mediterránea con carácter, temperaturas suaves durante todo el año, un rico patrimonio histórico-cultural y el mar: elementos que convierten a Palma en una agradable ciudad donde combinar trabajo y tiempo libre gracias a su completa oferta de espacios donde la jornada laboral se hace más llevadera.

Muchos no dejan de soñar con volver a viajar cuando las condiciones higiénico-sanitarias lo permitan. Otros, sin embargo, temen el momento de que les vuelvan a enviar a trabajar fuera de sus hogares porque no les gusta demasiado pasar tanto tiempo lejos de los suyos. Para este segundo grupo existen diferentes opciones para desarrollar su jornada laboral con todas las comodidades y, por qué no, aprovechar su tiempo libre con excelentes propuestas para conocer un poco más el destino en el que se encuentran o disfrutar del propio hotel.

Vibrante y tremendamente cosmopolita, Palma se adapta a los tiempos aportando valor añadido a cualquier viaje, no solo a una escapada en pareja o unas vacaciones en familia, sino también a las estancias por motivos de negocios. Un tipo de estancias que cada vez son de mayor duración y que, en la medida de lo posible, deben ser lo más cómodas y confortables posible.

Así lo explica Pedro Homar, Gerente de la Fundación Turismo Palma 365: “El sector hotelero de Palma está presentando nuevas soluciones que responden una la nueva forma de vivir y trabajar con la que hacer frente a un escenario en evolución constante. Así como el teletrabajo ha llegado para quedarse, las ‘workations’ también, y constituyen una excelente forma de combinar la jornada laboral y de descubrir la ciudad donde se está trabajando”.

Largas estancias all-inclusive

La primera de las opciones pasa por ofrecer todos los servicios en un mismo lugar con packs de largas estancias con las que se reduce notablemente el precio sobre la tarifa habitual de los hoteles. Una opción que fusiona actividad laboral y tiempo libre en elegantes y lujosos complejos turísticos, como por ejemplo el Paradiso Garden (con seguro médico incluido Covid-19 y entrada gratuita al spa) , el Boutique Hotel Sant Jaume, el Can Bordoy Grand House & Garden o el M House Hotel.

Espacios de coworking y otros innovadores packs

La otra forma de disfrutar de las workations es dormir en un hotel determinado y recurrir a singulares espacios de coworking donde trabajar en un entorno diferente al lugar donde se está alojado, lo cual permite la desconexión una vez finaliza la jornada laboral. Buen ejemplo de ello es Palmapolitan o The Hub en Santa Catalina, uno de los barrios más cool de la capital balear donde disfrutar de los mejores afterworks después del trabajo. También pueden encontrarse espacios de este tipo en el centro de la ciudad, como Cómodo&Co, Mallorca Office o Nidus39, mucho más que simples espacios para trabajar.

También puede darse el caso de tener la suerte de poder dormir en casa de algún familiar, amigo o residente durante los días en que se esté trabajando en Palma. Para estos públicos hay hoteles que cuentan con ofertas para pasar el día en sus instalaciones disfrutando de interesantes beneficios. Un ejemplo, el Melia Palma Marina, que además de ofrecer descuentos por largas estancias, cuenta con un nuevo concepto: el Day Stay, que permite al cliente hacer uso privado de la habitación y disfrutar de los servicios del hotel durante el día, en horario de 8.00 a 20.00 h.

Esta estancia “de día” brinda todos los elementos necesarios para trabajar, así como un kit de protección con mascarilla y gel hidroalcohólico, botella de agua de cortesía, café y té, fitball, servicio de impresión y un descuento del 10% en los restaurantes del hotel. Además, el cliente también tendrá libre acceso a la piscina, gimnasio y rooftop y, con cargo adicional, podrá hacer uso de otros servicios como servicio de guardería, servicio de habitaciones, minibar, parking, transfer o alquiler de vehículos.

Y después de un largo día de trabajo, nada mejor que cambiar de aires y adentrarse por los rincones más bellos de la capital balear y comprender las razones por las que visitar Palma. Una ciudad viva, alegre y acogedora ideal como destino para los 365 días del año y que atesora una rica oferta cultural, gastronómica, deportiva y de ocio.