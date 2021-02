Skrei, el bacalao gourmet que se pesca en las costas de Noruega

martes 09 de febrero de 2021 , 11:46h

El Skrei, el bacalao noruego gourmet, salvaje y de temporada ya está otra vez disponible en nuestras pescaderías. Como cada año, llega desde las costas del norte de Noruega, donde se pesca entre los meses de enero y abril, cuando vuelve a desovar al mismo lugar donde nació. De musculatura fuerte y textura firme y jugosa, su carne blanca se abre en lascas cuando lo cocinas, y lo convierte en un auténtico placer gastronómico.

Mario Sandoval, chef del restaurante Coque en Madrid, con dos estrellas Michelin, nos desvela qué es lo que hace a este bacalao tan especial: “su auténtico sabor, fresco, intenso, original y sobre todo su textura y versatilidad para la cocina. El Skrei se ha convertido en el producto noruego más valorado por nuestros clientes. Una auténtica joya de los fiordos noruegos, gracias a una pesca sostenible de calidad”, explica el famoso chef, que incluye el plato “Skrei monocromático” como uno de los protagonistas de su menú degustación durante la temporada.

Para los españoles “el rey de los bacalaos”

Este pescado blanco que llega a España fresco ha alcanzado una gran popularidad en nuestro país, que se ha convertido en el primer mercado e Skrei a nivel mundial por volumen, con un consumo que supera las 3.000 toneladas anuales. La temporada pasada, el consumo entre los españoles aumentó un 35%. Por eso también se le conoce como “el rey de los bacalaos”.

“Cada año en Noruega la llegada del Skrei es todo un acontecimiento y nos alegramos mucho de que en España se haya convertido también en un pescado tan apreciado. Durante solo unas pocas semanas, los consumidores españoles van a poder disfrutar también del Skrei, un lujo asequible para crear buenos momentos cocinando en casa” afirma Bjørn Erik Stabell, director del Consejo de Productos del Mar de Noruega en España.

Desde las recetas tradicionales a propuestas más atrevidas

Mario Sandoval nos da una sugerencia para preparar el Skrei en casa: “puedes preparar el Skrei marinado con vinagreta de cebolleta, aceituna negra y alcaparras, un plato que combina la frescura del bacalao noruego con sabores más potentes”.

Además, desde Mar de Noruega nos proponen algunas ideas para cocinar este delicioso pescado.

Recetas de Mar de Noruega con Skrei

El increíble viaje del Skrei

Skrei significa nómada en noruego y hace referencia a los 1.000 km a contracorriente que este bacalao nada cada año desde el mar de Barents hasta las costas del norte de Noruega. Este viaje increíble fortalece la musculatura del Skrei y, junto a una dieta de mariscos y arenques, hace que su carne sea más firme y jugosa, tenga menos grasa y una textura imposible de encontrar en otros bacalaos.

De enero a abril las poblaciones de bacalao atlántico viajan desde el Mar de Barents hasta las costas del norte de Noruega, donde la corriente del del Golfo -un río marino de agua cálida que bordea la costa-, calienta el agua a temperaturas más soportables, para desovar en el mismo lugar donde nacieron. De todos ellos, solo algunos ejemplares, los que cumplan con los más altos estándares de calidad, se ganarán el sello de Skrei.

Hasta que no se detectan los primeros bancos en las costas noruegas no se puede salir a pescar, y nadie sabe cuándo aparecerá el Skrei, por eso, desde los tiempos antiguos la llegada del Skrei es un motivo de celebración. Además, las duras condiciones meteorológicas afectan a la pesca en las aguas que rodean Noruega, más allá círculo polar Ártico, donde se pesca el Skrei. Con temperaturas que en esta época del año alcanzan varios grados bajo cero y temporales que impiden muchos días que los barcos puedan salir a faenar, hay que tener en cuenta además que la pesca del Skrei la realizan pequeños barcos locales. Tanto barcos como redes no pueden superar un tamaño determinado y están controlados por un estricto sistema de cuotas para la temporada. Estas medidas, entre otras, garantizan la sostenibilidad de la pesca y hacen del Skrei una de las poblaciones de bacalaos más sostenibles del mundo.

El sello de calidad Skrei

Una vez llega a puerto, el Skrei es procesado. En Noruega, el hígado y las lenguas son muy apreciadas, pero a España llega entero, fresco y sin cabeza en tan solo 3 o 4 días desde su pesca, y siguiendo un riguroso control de calidad y seguridad.

El sello Skrei garantiza que es un bacalao de más de 3Kg, que se limpia y eviscera el mismo día de su captura, que entre la pesca y su envasado para envío no han pasado más de 12 horas, que está refrigerado entre 0º C - 2º C durante toda la cadena de valor, que se etiqueta con una vida útil máxima 12 días desde la fecha de envasado y que ha sido pescado entre el 1 de enero al 30 de abril, en las áreas naturales de desove para el Skrei de la zona económica Noruega de forma controlada y sostenible.