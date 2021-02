Patio de Leones estrena su servicio a domicilio y para llevar

viernes 19 de febrero de 2021 , 10:33h

Patio de Leones da nombre al rompedor bar que abrió sus puertas en verano de 2019 en la plaza de la Independencia bajo el sello de Grupo Ramses, referente gastronómico y de ocio en la capital desde hace casi dos décadas. Son muchos los factores que conquistaron al público ya desde los primeros meses de su apertura y que fueron determinantes a la hora mantener este éxito tras la liberación de la hostelería madrileña en el mes de mayo: su espectacular terraza a orillas de la Puerta de Alcalá; su singular interiorismo (200 m2 decorados por el prestigioso artista ganador de un Grammy Sergio Mora, con guiños a la iconografía andaluza y cañí) y el ambiente alegre y popular que propicia; su sólida oferta culinaria; una bodega que integra más de 500 referencias, algo insólito para un local de estas características; un servicio desenfadado y el diseño de uno de los tardeos más canallas y apetecibles de la capital.

Ahora, el establecimiento da un paso firme y seguro hacia el cliente y suma a su oferta una línea de servicio de cocina a domicilio y para llevar que replica un 30 % de la carta actual, pues solo incluye los platos estrella, aquellos que el público ha elegido democráticamente durante este primer año de rodaje y que prometen, además, viajar bien. Listos para disfrutar en casa (también pueden recogerse en el local), llegan en perfectas condiciones gracias a la plataforma tecnológica Stuart, en la que la propiedad ha confiado para facilitar a sus clientes entregas en un máximo de 30 minutos y para poder programarlas de manera cómoda y flexible, en franjas de 15 minutos según preferencias del comensal. «Nuestra alianza con Patio de Leones es un reflejo del objetivo principal de Stuart: seguir desarrollando servicios que ayuden a restaurantes de calidad en su camino hacia la digitalización», afirma David Guasch, director general de Stuart en España. Los pedidos se pueden solicitar todos los días de 12:00 a 21:00 horas (aunque este horario podría cambiar en función de las restricciones impuestas por la Comunidad) en patiodeleones.es, que aloja la tecnología de CoverAtHome, plataforma líder en la gestión de reservas y pedidos para hostelería a través de canales directos: el teléfono y la propia web del restaurante; actualmente trabaja para más de 3.500 restaurantes de once países (entre ellos, cien estrellas Michelin y siete restaurantes incluidos en la lista The World’s 50 Best Restaurants) y gestiona las reservas de más de cinco millones de comensales al mes.

LA CASA DE COMIDAS EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN

El lanzamiento de esta línea de comida a domicilio se planificó mucho antes de la pandemia, cuando la buena acogida del público ya era una realidad y surgió, entonces, la necesidad de atender la amplia demanda. Por ello, lejos de contemplar el delivery como una solución temporal o una vía de facturación en tiempos de reapertura, la propiedad lo presenta como un servicio largoplacista que, en palabras del empresario hostelero Jorge Llovet –también fundador de Ramses, del que la taberna es vecina pared con pared–, «ha llegado cuando tenía que llegar, una vez constatadas la aceptación del público y sus apetencias, y con una garantía del mimo en la entrega»; y añade: «queríamos que la carta incluyese solo los platos más vendidos». Así, en ella conviven recetas procedentes de diversas comunidades autónomas, pues Patio de Leones se presenta como embajada de la mejor tradición gastronómica española –ahí están, por ejemplo, el salmorejo cordobés, unos madrileños buñuelos de bacalao, mejillones tigre y gambas a la gabardina, las rabas de calamar o el pulpo a la gallega–, propuestas tabernarias infalibles –la muy celebrada ensaladilla rusa del zar, croquetas de jamón Joselito, chipirones encebollados y tortilla de patatas– y otras más ligeras: ensalada de aguacate, bonitos y vinagreta de avellana, perfecta para acompañar las chuletillas de cordero al ají; lubina con crema de judías verdes y hongos y pollo picantón a la brasa con sus patatas. Para terminar, se ofrecen clásicos de las casas de comidas: tarta de queso y de manzana y arroz con leche. Por último, al igual que sucede en el local, la oferta líquida cobra especial relevancia y completa la gastronómica con una amplia selección de cervezas, vinos y champán Perrier-Joüet Grand Brut y Blasón Rosé.

La comanda virtual llega en materiales sostenibles y compostables, personalizados con la potente imagen concebida por el artista Sergio Mora, creador del interiorismo de la taberna, con el que busca homenajear la cultura española a través de coloristas y rompedores lienzos y murales de azulejos pintados a mano. El packaging incluye, además, un vale por una cerveza, a canjear físicamente en el local cuando el cliente quiera.