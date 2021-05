Ushuaïa Ibiza Beach Hotel regresa con más fuerza que nunca a partir del 28 de mayo

viernes 07 de mayo de 2021 , 11:45h

Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, el icónico hotel de Palladium Hotel Group, ubicado en Playa d’en Bossa, regresa con más fuerza que nunca a partir del 28 de mayo. Esta esperada reapertura promete convertirse en una oportunidad única para volver a sumergirse en The Ushuaïa Experience y hacer de éste un verano inolvidable.

El estilo vanguardista y sexy de Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, combinado con su carácter trasgresor y un servicio exquisito, hacen de él un hotel excepcionalmente único. Su selección de lujosas habitaciones y suites, se adaptan a todos los estilos y caprichos, incluso para los más exigentes. Su privilegiada ubicación a pie de playa y su ambiente selecto, junto a la aplicación de las últimas tecnologías, garantizan una experiencia única.

Ushuaïa Ibiza Beach Hotel cuenta además con una más que sorprendente variedad gastronómica, con propuestas como Montauk Steakhouse Ibiza, que este año apuesta por unir entretenimiento y fine dining, The Beach by Ushuaïa Ibiza o The Oyster & Caviar Bar. Además, para quienes no conciben una escapada sin gozar de un desayuno excepcional, el famoso The Unexpected Breakfast se convertirá en un imprescindible.

No obstante, la completa oferta de Ushuaïa Ibiza Beach Hotel no acaba aquí. Aquellos que deseen encontrar unos instantes de desconexión y cuidado personal, podrán dar rienda suelta a una experiencia de bienestar memorable gracias a XPA Beauty Center, disponible para reservas por medio de la aplicación del hotel.

Los huéspedes que reserven directamente por medio de la página web de Ushuaïa Ibiza Beach Hotel podrán hacerse miembros de Palladium Rewards, el nuevo programa de fidelización de Palladium Hotel Group, y gozar así de beneficios especiales y descuentos exclusivos.

Bienvenido a los sabores de Ushuaïa Ibiza.

En Ushuaïa Ibiza Beach Hotel cada espacio es sorprendente e invita a dejarse seducir y celebrar la vida. Así sucede también con su apetitosa oferta gastronómica, una de las características de las que este elegante hotel puede presumir y presume con todo el orgullo.

The Beach by Ushuaia Ibiza, junto con la aclamada piscina ubicada en The Tower serán el lugar de referencia de este verano para quienes busquen volver a disfrutar con la música de los mejores DJs de Ibiza en un ambiente descarado y sexy al más puro estilo Ushuaïa Ibiza. La carta de cocktails más atrevida, los trajes de baño más sensuales y el ambiente más excitante a pie de playa, y con las mejores vistas sobre Playa d’en Bossa, para que el verano regrese tal y como lo esperábamos.

Sin duda, el otro protagonista de esta temporada será Montauk Steakhouse Ibiza. Una propuesta para tentar a los carnívoros, con excelentes cortes y carnes de alta calidad y el inconfundible aroma de las brasas, que derretirá a los apasionados de la parrilla. El ambiente lúdico, con la presencia de DJs y música en directo y un cuidado servicio, en la línea de excelencia del hotel, centrará todas las miradas este año.

Todo ello, sin perder de vista propuestas como The Oyster & Caviar Bar, donde sorber es una obligación, más que una fea costumbre o el puro placer gourmet en espacios cuidadosamente decorados y con las mejores vistas sobre el Mediterráneo, como Up Sky Ibiza Society.

Si algo tiene en común cada uno de estos espacios, además de la actitud de osadía unida a un punto de irreverencia, es la exquisita atención y la selección de las mejores materias primas.

Medidas de higiene y seguridad

Ushuaïa Ibiza Beach Hotel tiene como objetivo prioritario lograr que sus huéspedes disfruten de una experiencia memorable, segura y sin preocupaciones. Por este motivo, los huéspedes Ushuaïa Ibiza Beach Hotel tendrán a su disposición un servicio, bajo demanda, de toma de muestras COVID, así como el posterior análisis y la entrega de resultados al cliente. Se trata de test de antígenos con resultados en menos de una hora y PCR con resultados en menos de 24 horas, que llevará a cabo, dentro de las instalaciones del propio hotel, uno de los laboratorios más reputados de Ibiza.