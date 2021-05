Hard Rock Hotel Ibiza iniciará la temporada de verano el próximo día 20 de mayo

lunes 03 de mayo de 2021 , 11:00h

Palladium Hotel Group comunica la reapertura de Hard Rock Hotel Ibiza, prevista para el próximo día 20 de mayo, así como de Agroturismo Sa Talaia, el 13 de mayo. Con estas son ya tres las fechas confirmadas, a las que se suma la del Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa y a las que seguirán próximamente el resto de las propiedades del grupo.

El rock vuelve a Ibiza este verano 2021

El icónico Hard Rock Hotel Ibiza, ubicado en la conocida Playa d’en Bossa en Ibiza, confirma su fecha de reapertura para este verano. Así, el próximo día 20 de mayo arranca una nueva temporada con el estilo inconfundible de Hard Rock Hotel Ibiza. Su excepcional combinación de interiores contemporáneos y excelente servicio son una propuesta soberbia para los viajeros que sólo se conforman con experiencias épicas.

Hard Rock Hotel Ibiza ofrece una magnífica variedad de servicios de ocio y gastronomía, entre los que se encuentra el reconocido The Beach at Hard Rock Hotel Ibiza, que propone disfrutar de unos tentadores cócteles a pie de playa al más puro estilo Hard Rock. El hotel cuenta, además, con una cuidada selección de restaurantes, entre los que destacan Tatel, Sublimotion y el increíble skylounge, The Ninth, desde el que disfrutar de unas vistas inmejorables sobre el mar.

Para los viajeros que buscan relajarse y dejarse llevar por la divertida atmósfera del hotel, Hard Rock Hotel Ibiza, cuenta en sus instalaciones con dos piscinas y dos espacios únicos dedicados al bienestar, Rock Spa® y Body Rock®, el exclusivo gimnasio de Hard Rock Hotel Ibiza. Adicionalmente, los fans de Hard Rock no querrán dejar pasar la oportunidad de visitar la famosa tienda Rock Shop®.

Los clientes que reserven su estancia en Hard Rock Hotel Ibiza directamente por medio de la web www.hardrockhotels.com/ibiza/ contarán múltiples ventajas y beneficios, como hasta un 15% de descuento, cancelación flexible y descuentos especiales para familias, como la reserva de estancia gratuita para el primer niño.

Intimidad y servicio exclusivo en el corazón de Ibiza.

Palladium Hotel Group ha anunciado, además, la apertura de uno de sus hoteles más íntimos y exclusivos en la isla de Ibiza, Agroturismo Sa Talaia. Este elegante hotel boutique, ubicado en Es Puig, en el corazón de la isla, recibirá a los primeros huéspedes de esta temporada estival a partir del próximo día 13 de mayo.

Agroturismo Sa Talaia es un antiguo y conocido palacete, cuyas lujosas instalaciones se restauraron respetando su estructura para ofrecer a los viajeros el máximo confort y una calidad de servicios exquisita. Su entorno, rodeado de pinos y preciosos jardines, ofrecen a los viajeros la oportunidad de disfrutar de Ibiza en conexión con el esplendor natural de la isla.

Los huéspedes de Agroturismo Sa Talaia podrán disfrutarán de sus habitaciones y suites de diseño vanguardista, su impresionante piscina con jacuzzi, y una maravillosa zona chill out con espléndidas camas balinesas para relajarse en un ambiente distendido y elegante.

Los clientes que reserven su estancia en Agroturismo Sa Talaia directamente por medio de la web www.palladiumhotelgroup.com contarán múltiples ventajas y beneficios, como hasta un 25% de descuento y cancelación flexible. Asimismo, los miembros de Palladium Rewards, el programa de fidelización de Palladium Hotel Group, podrán disfrutar un 5% de descuento adicional.

Medidas de seguridad

El objetivo prioritario del grupo hotelero es el de ofrecer a los huéspedes unas vacaciones sin preocupaciones y todas las facilidades para que gocen de su tiempo libre con tranquilidad. En esta línea, todos los hoteles del grupo disponen de un riguroso protocolo higiénico-sanitario, certificado con SGS, en el que la aplicación de la tecnología por medio de procesos de digitalización de la experiencia juega un papel fundamental.

De forma adicional, Palladium Hotel Group, ofrecerá un servicio adicional bajo demanda de toma de muestras COVID, así como posterior análisis y entrega de resultados al cliente. Dichas pruebas serán realizadas en resort ubicado en Playa d’en Bossa, y conformado por los hoteles Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa y Grand Palladium White Island Resort & Spa. Los huéspedes tendrán a su disposición la posibilidad de realizar test de antígenos con resultados en menos de una hora o test PCR con resultados en menos de 24 horas, ejecutadas por uno de los laboratorios más reputados de Ibiza.