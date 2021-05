Se estrena El animal de Hungría, un Lope de Vega nunca antes representado

jueves 20 de mayo de 2021 , 21:10h

EscénaTe y el Collectivo Állatok, bajo la dirección de Ernesto Arias, presentan el estreno absoluto de ‘El animal de Hungría’ de Lope de Vega en el Festival Iberoamericano del Siglo de Oro Clásicos en Alcalá 2021. El espectáculo, una comedia del Siglo de Oro que nunca ha sido representada en España, podrá verse el sábado 12 y el domingo 13 de junio en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares. El espectáculo es una pieza de enorme calidad poética y con un delicado sentido del humor.

El entusiasmo por el teatro del Siglo de Oro y el anhelo de adquirir un sólido conocimiento sobre el manejo del verso en la escena han llevado a los jóvenes del Colectivo Állatok a dar vida a esta representación junto a Ernesto Arias, al que han tratado como guía y cómplice. Tras meses de estudio e investigación, Állatok ha encontrado en ‘El animal de Hungría’ un reto teatral poco conocido y por lo tanto maleable en su concepción artística. En la imaginación que les despierta este argumento dramático tan fascinante, el colectivo contrae la deuda para inscribirlo dentro del canon de las obras más emblemáticas de Lope.

En palabras de Ernesto Arias, “con El animal de Hungría pretendemos ofrecer un texto fascinante mediante una puesta en escena ágil, dinámica y divertida que pueda resultar inquietante y cautivadora a la vez, para tratar de entusiasmar al público deseoso de un futuro esperanzador. Y para ello, curiosamente, lo hacemos desde el pasado, desde el verso, desde el siglo XVI, desde Lope”.

“Nos sentimos comprometidos con este proyecto porque estos jóvenes nos recuerdan lo que hemos sido nosotros mismos y cuál fue la razón por la que elegimos una profesión artística”, afirma Arias. Y añade: “El equipo reúne los valores que queremos ver en un escenario: honestidad, sacrificio, entusiasmo y dedicación”.

SINOPSIS

En los montes de Hungría vive un monstruo que tiene asolada una aldea. Una mañana, un hidalgo, Lauro, le da caza y descubre que el monstruo es la bella reina Teodosia, primera esposa del rey Primislao. Ella le cuenta que, víctima de las intrigas de Faustina, su propia hermana, fue condenada a morir entre las fieras pero que logró sobrevivir escondida en una cueva. Mientras tanto, Faustina ha usurpado su trono y está a punto de parir un heredero. Esa misma mañana, los reyes exploran ese monte para cazar un jabalí. Los aldeanos aprovechan la ocasión y le suplican al rey que mate a la bestia que los atemoriza. Faustina se aparta a un lugar seguro y, presa del miedo, se precipita el parto y nace una niña. Después, se encuentra de frente con el monstruo y sufre un desmayo. Teodosia, que reconoce a su hermana, decide robar a la niña y criarla en la serranía como hija suya bajo el nombre de Rosaura. Simultáneamente, en las costas de Hungría, unos marineros españoles abandonan a un noble infante. Se trata de Felipe, nieto del conde de Barcelona, al que su cruel abuelo ha apartado de su madre. Veinte años después, Rosaura (una fierecilla) y Felipe (un sencillo aldeano criado por Lauro) se enamoran en el monte. La trama se complica cuando Felipe mata a un labrador que quiere cazar a Rosaura. Felipe y Rosaura son atrapados y llevados a la Corte para que el rey Primislao imparta justicia. Ahí se descubre la identidad y la nobleza de los jóvenes, se desenmascaran las intrigas de Faustina y, finalmente, Teodosia recupera su honor y su reino.

El reparto del espectáculo está compuesto por Antonio Prieto, Gonzalo Lasso, Inés González, Jorge de la Cruz, Laura Ferrer, Natalia Llorente, Nora Hernández y Óscar Fervaz (integrantes del Colectivo Állatok).

El espectáculo ‘El animal de Hungría’, producido por EscénaTe, cuenta con el apoyo de la RESAD, la Comunidad de Madrid, el Teatro de La Abadía y el Corral de Comedias de Alcalá de Henares. En este último recinto, actualmente, el Colectivo Állatok se encuentra trabajando en una residencia artística y formativa como fase de exploración de cara a la puesta en escena del montaje.

SOBRE ERNESTO ARIAS

Tras diplomarse en el Instituto de las Artes Escénicas de Asturias (ITAE), en 1994, se incorpora al Teatro de La Abadía, dirigido por José Luis Gómez. Es en esta casa donde, aparte de trabajar como actor, continúa con su formación teatral junto a diversos maestros del ámbito nacional e internacional, llegando a ser Coordinador de Formación del Teatro de La Abadía, cargo que desempeña hasta 2008. Su trayectoria profesional se desarrolla en los ámbitos de la interpretación, la dirección, la docencia y la asesoría de verso y palabra. También ha sido codirector -junto a Darío Facal- del Festival Clásicos en Alcalá en las ediciones 2019 y 2020.

Dentro de su trayectoria como director, destacan sus obras: ‘Dos nuevos entremeses nunca antes representados’, de Cervantes producida por el Teatro de La Abadía; ‘El castigo sin venganza’ de Lope de Vega, producida por la Fundación Siglo de Oro; ‘Enrique VIII’ de Shakespeare, producida por la Fundación Siglo de Oro; ‘La enfermedad de la juventud’ de Ferdinand Bruckner, producida por la RESAD; ‘Querella a Lope’ de Yolanda Pallín, sobre textos de Lope de Vega, producida por Calema Producciones; ‘A puerta cerrada’ de Jean Paul Sartre, producida por Es.Arte, etc.

Como actor ha trabajado en numerosas producciones de instituciones y compañías como el Teatro de La Abadía, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, la Fundación Siglo de Oro, Pentación Teatro, Estival Producciones, Teatro Español, Rajatabla Producciones o Pánico Escénico, entre otras; y, en ellas, con reconocidos directores como José Luis Gómez, Dan Jemmett, Eduardo Vasco, Magüi Mira, Carlos Aladro, Hansgünther Heyme, Gerardo Vera, Darío Facal, Lawrence Boswell, Ainhoa Amestoy, y otros

Destaca su labor con La Palabra y Verso participando en diversos programas o lecturas tan significativas como “Cómicos de la Lengua” y “La lengua navega a América” para la RAE; “Rousseau, el origen de los melodramas” y “El cantar de los cantares” para la Fundación Juan March, etc; siendo asesor de palabra y verso en producciones del Teatro Español, Nao d´amores, Teatro de La Abadía, etc; e impartiendo numerosos cursos, talleres y conferencias en instituciones como el Teatro de La Abadía, el Centro Dramático Nacional, Escénica Andalucía, AISGE, ESABID de Mallorca, ESAD de Valladolid, ESAD de Vigo, Aula de Teatro de la Universidad Carlos III, Universidad Complutense de Madrid. etc.