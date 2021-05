Comienza el Longines Global Champions Tour en el Club de Campo Villa de Madrid

jueves 20 de mayo de 2021 , 21:18h

La élite del panorama ecuestre mundial, con los mejores caballos y yeguas y los mejores jinetes y amazonas del momento, ya se encuentran acomodados en Madrid y dispuestos a participar durante todo el fin de semana en la 110 edición de su Concurso de Saltos Internacional de Madrid, una de las citas ineludibles del prestigioso circuito internacional Longines Global Champions Tour, conocido como la ‘Fórmula 1 de la hípica’.

Los cerca de 200 caballos participantes, tras pasar la obligada inspección veterinaria sin incidentes destacables, junto a los 130 jinetes, siete de ellos situados en el top 10 del ranking mundial, ya han comenzado a tomar contacto con la tradicional pista verde del Club de Campo Villa de Madrid en los entrenamientos libres del CSI5*. Todos ellos lucharán por la victoria en los eventos previstos para el fin de semana y por una dotación económica en premios que en esta edición se acerca al millón: 960.950€.

De este modo, los saltos de obstáculos de clase mundial regresan a Madrid tras más de un año sin eventos deportivos multitudinarios, convirtiendo a la capital de España durante todo el fin de semana en el referente mundial de esta disciplina y en punto de encuentro para aficionados a este deporte, familias amantes de los equinos y numerosos rostros conocidos, que se congregarán en torno a las grandes competiciones de la pista verde así como en la zona de ocio, con una destacada oferta comercial y de restauración.

Los mejores jinetes

Entre los jinetes y amazonas que se reunirán en Madrid, figura el actual número dos del mundo, el alemán Daniel Deusser, el joven Martin Fuchs, tercero del mundo y ganador del último Longines Global Champions Tour Gran Premio de Madrid en 2019, los ingleses Ben Maher y Scott Brash, así como los holandeses Maikel Van der Vleuten y su padre Erick Van der Vleuten. Asimismo, competirán los medallistas olímpicos Peder Fredricson, el francés Kevin Staut y el alemán Marcus Ehning.

En cuanto a la participación española en el CSI5*, destacan Eduardo Álvarez Aznar y su caballo Rockfeller de Pleville Bois Margot, que, tras ganar el pasado domingo 2 de mayo del Grand Premio CSI4* de St Tropez, demostrará que es un firme candidato para representar a España en los JJOO de Tokio.

Por su parte, Sergio Álvarez Moya competirá con Álamo, caballo ganador de la Final de la Copa del Mundo en 2019 y propiedad desde hace escasos meses del jugador del Real Madrid Sergio Ramos.

Ismael García Roque, campeón de España en 2019 y jinete de la cuadra de Sergio Álvarez Moya, el olímpico Manuel Fernández Saro y el jinete madrileño Santiago Núñez Riva completan la lista de participación española.

Competición

Viernes, sábado y domingo, la competición arrancará con tres pruebas CSI1*, en las que se saltarán obstáculos con alturas entre 1.15m y 1.40m, hasta completar las nueve pruebas previstas para el fin de semana, en las que se repartirá un total de 42.000€ en premios.

A continuación, se disputará el esperado CSI5*, en el que podremos ver saltar a jinetes del máximo nivel en un total de seis pruebas puntuables para el Longines ranking FEI. El plato fuerte de este potente fin de semana llegará a última hora del sábado, con la disputa del Longines Global Champions Tour Gran Premio de Madrid -con los obstáculos a 1,60m y una dotación de 300.000€ en premios-, que fue ganado en la edición de 2019 por el jinete suizo Martin Fuchs, número tres del mundo.

La guinda la pondrá el domingo la Copa de Su Majestad el Rey, Trofeo Caser Seguros -alturas de 1,50m y 1,60m y una dotación de 100.000€-, que en la última edición fue a parar a las vitrinas del jinete holandés Frank Schuttert.

Entre los representantes españoles más destacados en estas competiciones, figuran Eduardo Álvarez Aznar, actual líder del ranking nacional y mejor clasificado español en el ranking mundial Longines Ranking FEI, y Sergio Álvarez Moya, actual campeón de España.

Global Champions League

Además, como ha sucedido en las últimas cuatro ediciones de este evento, el Club de Campo Villa de Madrid también acogerá la competición por equipos de la Global Champions League, en la que toman parte 16 formaciones privadas. El equipo anfitrión, Madrid in Motion, propiedad de Marta Ortega y tercero tanto en la general de 2019 como en la gran final de los play offs celebrados en Praga, espera contar con todo el apoyo del público madrileño para superar su actual octava posición, dar alcance al líder -el equipo holandés Valkenswaard United- y acercarse a una nueva victoria absoluta, como la registrada en los Play Offs de 2018.

Además, los asistentes a esta espectacular competición a buen seguro que también animarán al equipo Prague Lions, que se encuentra en la séptima posición del ranking, ya que el jinete español Sergio Álvarez Moya es uno de sus integrantes.

Oferta de ocio para toda la familia

Sin embargo, no todo será competición en esta cita en la que siempre se disfruta del mejor ambiente, tanto en torno las tres zonas de food trucks, con comida nacional e internacional para todos los gustos, como en la zona pop up, con más de 40 puestos de productos exclusivos de las mejores marcas artesanales en moda, bisutería, zapatos y gafas, con firmas como Isim Jewels, All by Roo, Cocowi Brand, Satara Living, Alawa, Sac & Bags, entre otros muchos artículos. Además, en el village comercial no faltarán los populares stands de venta de material hípico y especializado.

Por su parte, los más pequeños de la casa podrán recibir su bautismo hípico y pasarlo en grande en la ya tradicional zona de ponis patrocinada por Caixabank, cepillando, alimentando y montando a estos equinos a su medida. Además, en la zona de ocio infantil ofrecida por el Grupo Eulen, los más pequeños podrán entretenerse con diversas actividades como el dibujo y la papiroflexia, mientras sus padres se toman un respiro en el área de servicios para las familias, un escenario para descansar y tomar algo con todas las medidas de seguridad contra el covid-19, en el que dispondrán de taquillas, ropero y cargador de móviles.

Este año, Land Rover será patrocinador oficial del Longines Global Champions Tour Madrid 2021. Un acuerdo que refleja la histórica relación de la marca con el mundo ecuestre desde hace más de 30 años. De 12 a 20h, todos los asistentes que se acerquen al stand de Land Rover tendrán la oportunidad de solicitar una prueba dinámica de este emblemático modelo, tanto en carretera como en conducción 4x4, en la que se podrán a prueba sus excelentes prestaciones todoterreno. Además del Land Rover Defender, los asistentes al evento podrán ver de primera mano el Range Rover Fifty, una edición limitada del auténtico SUV premium fabricado con motivo del cincuenta aniversario del modelo.