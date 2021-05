FITUR: Córdoba embajadora gastronómica en Madrid

viernes 21 de mayo de 2021 , 16:03h

En el stand del Ayuntamiento de Córdoba, en FITUR 2021, durante la mañana del segundo día de la feria, abierta solo para profesionales del sector, la Primera Teniente de Alcalde, Isabel Albas y el Presidente de Hostecor, Francisco de la Torre, han presentado un elenco de prestigiosos chefs, como son: José J. Roldán, maestro pastelero creativo; Periko Ortega, del Restaurante Recomiendo; Paco Villar, del Restaurante Terra Olea; Kisko García, del Restaurante Choko (1 Estrella Michelin); Adrián Caballero, del Restaurante La Regadera y Antonio Jiménez, de la Taberna La Montillana.

En el mismo día por la tarde, en el Kitcken Club Orense de Madrid, primeros espadas de la cocina cordobesa, han elaborado sus singulares creaciones en un showcooking (gincana), con degustación de los magníficos productos de Córdoba y sus Denominaciones de Origen, cada una asistida por un representante.

Los 40 comunicadores y prescriptores gastronómicos participantes han podido paladear las innovadoras creaciones, elaboradas magistralmente por los chefs.

Los invitados han visitado los diferentes territorios gastronómicos, recorriendo el AOVE de la D.O. Aceite de Lucena, el AOVE de la D.O. Aceite de Priego de Córdoba, el Vino de la D.O. Montilla-Moriles, el jamón de la D.O. Los Pedroches y el Aceite de la D.O. Baena.

El evento, finalizo con un guiño a los cortijos cordobeses, un homenaje especial a la joyería cordobesa “Córdoba taurina” y una visita al Valle de Los Pedroches.

Toda la degustación ha sido acompañada de un pan artesano, elaborado con AOVE de la D.O. Aceite de Priego de Córdoba y en el postre se les ha deleitado con un exquisito pastel cordobés.