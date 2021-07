Nuevas ayudas a autónomos

lunes 05 de julio de 2021 , 10:16h

El Gobierno de España anunció la ampliación de los sectores que pueden beneficiarse de las ayudas directas, en el marco del “escudo económico” para paliar los efectos de la crisis derivada de la Covid-19 en los autónomos y empresarios que han sufrido pérdidas por el parón económico.

“Con estas ayudas, las empresas y los autónomos podrán saldar las deudas que hayan contraído por la bajada de ingresos desde marzo de 2020”, destaca Yannick Charton, socio fundador de Valio Consulting. “Un elemento clave es que se podrán aplazar y fraccionar los pagos de los reembolsos y reintegros de ayudas concedidas por el Estado hasta 2022”, añade.

Estos fraccionamientos y aplazamientos serán posibles si el empresario o autónomo ha reducido el volumen de sus ventas, interrumpido el suministro en la cadena de valor o haya tenido periodos de inactividad como consecuencia de las restricciones. “La medida ayuda a los más golpeados por la crisis”, valora Yannick Charton.

¿En cuánto consisten las ayudas?

“Las ayudas se dividen en tres grupos”, explica Yannick Charton, “aquellos incluidos en el régimen de estimación objetiva en el IRPF optan a ayudas de hasta 3.000 euros”, informa.

“Aquellos que estén en régimen de estimación directa, entidades y establecimientos permanentes con hasta 10 empleados podrán cubrir hasta el 40% de la caída en las operaciones en el año pasado, lo que se traduce en ayudas de entre 4.000 y 200.000 euros”, destaca el experto.

Por último, entidades y establecimientos permanentes con más de diez empleados también podrán optar por ayudas de entre 4.000 y 200.000 euros, para paliar hasta el 20% de las pérdidas durante el año 2020.

¿Cuáles son los requisitos para recibir las ayudas?

“La ley establece que las comunidades autónomas son las que establecen los criterios para las ayudas, así como su ámbito de aplicación, que pueden ampliar en función de las necesidades de su territorio”, explica Yannick Charton. “En este sentido, se introduce un nuevo supuesto, ya que las comunidades pueden conceder las ayudas en casos excepcionales a empresas que hayan tenido pérdidas en 2019”.

El resto de los requisitos son los mismos que se aplicaban a las ayudas previamente: que la caída de ingresos en 2020 sea del 30%; no residir en paraíso fiscal; no haber parado la actividad y mantenerla hasta junio de 2022; no estar en concurso de acreedores; no haber repartido dividendos ni aumentado el salario de los directivos durante dos años y estar al corriente de pagos con la Seguridad Social.

¿Serán suficientes?

"La medida va a suponer un soplo de aire fresco para muchos autónomos”, opina Yannick Charton. El experto considera que, si bien la noticia es muy positiva para el sector, aún hay que esperar a ver cómo se conforma el panorama después del 31 de mayo, cuando se extinguen las tres ayudas que completan el “escudo económico”: el cese de actividad, los ERTE y la ampliación de los plazos de carencia de los préstamos ICO.

“El Gobierno ya ha anunciado que se van a reunir con los agentes sociales”, por lo que Yannick Charton opina que la recuperación dependerá de si se prorrogan estas ayudas, así como el éxito de la campaña de vacunación y una posible vuelta a la normalidad en verano.