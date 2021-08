IFEMA MADRID lanza el Salón del Cómic de referencia en la capital, Madrid Cómic Pop Up

martes 03 de agosto de 2021 , 10:51h

Del 4 al 6 de diciembre, y en coincidencia con JUVENALIA, el Recinto Ferial acogerá el primer evento representativo para el sector del cómic y de organización propia, en el que se darán cita diferentes empresas y artistas nacionales del mundo del comic.

Este novedoso salón confirma la cada vez mayor apuesta de IFEMA MADRID por nuevas líneas de negocio dirigidas otros sectores, que se suma a la cartera de sus grandes eventos

IFEMA MADRID organiza nueva cita dedicada al mundo del Comic. Será en el mes de diciembre cuando se celebre la primera edición de Madrid Cómic Pop Up, el Salón del Cómic de la capital, que llega para convertirse en una cita referente para los amantes del mundo de la viñeta. Una apuesta por reforzar la línea de actividad de eventos de gran público, cultura y ocio, que IFEMA MADRID viene desarrollando desde hace años y que cuenta con grandes citas de referencia nacional para sus respectivos sectores.

El primer Salón del Comic organizado por IFEMA MADRID nace con un espíritu lúdico y cultural, para conectar de un modo cercano y natural con el extraordinario grupo de talentos del arte del cómic de reconocido prestigio internacional, y para posicionar a Madrid en el circuito de grandes citas del comic con un evento indispensable y representativo de un sector, que ha despertado en los últimos años un creciente interés por parte de instituciones. Y no solo por su aportación como elemento lúdico para la ciudad, sino también para integrarse como herramienta educativa en los programas de enseñanza infantil.

El mundo del cómic se reunirá en un único pabellón del Recinto Ferial, con la participación de grandes y pequeñas compañías del sector del cómic, manga, ilustradores, editoriales, tiendas de cómics, institutos culturales, Artist Alley, autores invitados, etc., y que contará con actividades y talleres para todas las edades, en paralelo a la exposición, y que se desarrollarán en las diferentes zonas en las que se divide Madrid Cómic Pop Up, como videojuegos, retro, etc.

Madrid Comic Pop Up contará además con la presencia de la Sectorial del Cómic, colectivo integrado por representantes de todas las áreas del sector para impulsar la difusión, mejora y crecimiento del Noveno Arte; así como la colaboración de la Asociación Pop Culture España, que desarrollará actividades para público e invitados aportando aún más colorido a esta gran reunión de amantes y amigos del Noveno Arte.

De este modo, del 4 al 6 de diciembre de 2021, justo antes de la temporada navideña, el Pabellón 4 de IFEMA MADRID se convertirá en el punto de encuentro más importante para los amantes del cómic, con la celebración de Madrid Cómic Pop Up. Un salón monográfico e independiente del Salón de Ocio JUVENALIA que en su última edición registró más de 85.500 visitantes y que en esta ocasión coincidirá en las mismas fechas

Durante los últimos meses, IFEMA MADRID ha hecho un gran esfuerzo por garantizar la celebración segura de eventos presenciales, cumpliendo todas las medidas de seguridad requeridas por las autoridades sanitarias, como son la restricción de aforo, ordenación de flujos de personas, ampliación de pasillos y zonas de paso para evitar aglomeraciones, ventilación continua y filtrada del aire en pabellones, control de aforo en vivo, uso obligatorio de mascarilla e higiene de manos etc.