Madrid Comic Pop Up 2023 presenta su Artist Alley

viernes 18 de agosto de 2023 , 07:34h

Más de una veintena de artistas participarán en la tercera edición del evento madrileño

Todo evento dedicado al Noveno Arte debe tener un espacio único, especial, vivo, revoltoso, en el que autores consagrados convivan con aquellos que están dando sus primeros pasos con los pinceles, compartiendo todo su talento con el público asistente. Madrid Comic Pop Up, organizado por IFEMA MADRID, continúa configurando su tercera edición de cara a los próximos 3, 4 y 5 de noviembre, y no es ajeno a esa realidad: presentamos a los integrantes del Artist Alley de MCPU 23 con un aluvión de creadores que se unen a los ya anunciados Jordi Tarragona, Francis Portela, Juan Samu, Tirso Cons y Raül Fernández Fonts.

Así, quienes se acerquen a IFEMA MADRID a disfrutar de lo mejor del mundo del tebeo el primer fin de semana de noviembre podrán dejar volar su imaginación mientras pasean la mirada entre los maravillosos talentos de Adrián Villa, Álvaro Jiménez, Aythami Cruz, Celia Parriego, Daniel Suárez, Hugo García, Jennifer Giner, Jennifer Rubio, Jesús C. Gan, Juan Acosta, Óscar Fernández, Patricia Casarrubios, Patricia Repullés, Salvador Navarro, Shaun Elay, Tomás Mora y Verónica Alcalde, integrantes de un micro universo de colores, texturas y sensaciones irrepetible. Además, dos de los pilares de nuestro Artist Alley, Daniel Azconegui y Juapi Coffee Artist, estarán presentes por primera vez con dos stands propios en los que desplegarán sus inagotables catálogos para disfrute de su creciente legión de incondicionales.

De este modo, son decenas los nuevos nombres que se suman a la familia de Madrid Comic Pop Up, uniéndose a las presencias confirmadas de Aneke, Jape, Iban Coello, Sergio Dávila, Alberto Jiménez Alburquerque, Xermánico, Jesús Merino, Daniel Sampere y Juanan Ramírez. ¿Quiénes serán los siguientes? No tardaréis en saberlo… ¡y no os lo querréis perder!