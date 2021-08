Filmes laureados o programados en otros festivales optan al Premio Zabaltegi-Tabakalera

viernes 20 de agosto de 2021 , 09:46h

Varios de los filmes seleccionados para optar al Premio Zabaltegi-Tabakalera proceden de festivales como Venecia, Cannes o Berlín -entre ellos destacan los Osos de Oro al mejor largometraje y al mejor corto de la Berlinale-, y también hay obras de cineastas vinculados a San Sebastián -Jean Gabriel Périot, Kiro Russo, Laura Wandel- por su participación en secciones como Nest y programas como Ikusmira Berriak.

En total son 18 títulos los que optarán al premio de la sección competitiva más abierta del Festival de San Sebastián, en la que no hay limitaciones de estilo o tiempo. Este año se incluyen trece largometrajes, un mediometraje y cuatro cortos entre los que figuran trabajos de Joanna Hogg, Radu Jude y Gaspar Noé.

Kiro Russo, que con su corto Nueva vida / New Life (2015) ganó el Primer Premio y el Premio Orona de la sección Nest, participará en Zabaltegi-Tabakalera cinco años después de mostrar en ‘Horizontes Latinos’ su debut en el largo, Viejo calavera (2016). Tras estrenarlo en la sección Orizzonti del próximo Festival de Venecia, el director boliviano mostrará en San Sebastián su segundo trabajo, El gran movimiento, gestado en el programa Ikusmira Berriak bajo el título La loba, una historia sobre un obrero enfermo que intenta salvarse a través de un curandero.

También proviene de Orizzonti el nuevo trabajo del eslovaco Peter Kerekes Cenzorka / 107 Mothers, una película que bascula entre la ficción y la no ficción ambientada en una cárcel para mujeres de Ucrania. Con amplia experiencia en el campo del cine documental, el realizador eslovaco es autor de obras como 66 sezón / 66 Seasons (2003), Ako sa varia dejiny / Cooking History (2009), Zamatoví teroristi / Velvet Terrorists (2013) y Occupation 1968 (2018).

El director de cine, teatro y televisión Kirill Serebrennikov presentará la película con la que compitió en la Selección Oficial de Cannes, Petrov’s Flu, sobre un hombre cuya vida discurre en la frontera entre la ensoñación y la realidad. Es el tercer largometraje del realizador ruso, que estrenó su debut, The Student (2016), en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes y después optó a la Palma de Oro del certamen con Leto / Summer (Perlak, 2018).

Zabaltegi-Tabakalera también ha programado la película que ganó en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes, Razzhimaya Kulaki / Unclenching the Fists, una historia que acontece en una ciudad minera de Osetia del Norte donde una joven trata de escapar del control sofocante de su familia. Se trata del segundo largometraje de la cineasta rusa Kira Kovalenko, que debutó con Sofichka (2016).

Un monde / Playground, una inmersión en el universo escolar a través de los ojos de una niña cuyo hermano sufre acoso, es la ópera prima que Laura Wandel ha estrenado este año en Un Certain Regard, donde obtuvo el Premio Fipresci.

Otro título recuperado del festival francés, concretamente de la sección Cannes Première, es Vortex, de Gaspar Noé, que relata la relación de dos ancianos. El realizador franco-argentino participó en Perlak con Irréversible (2002), que años después en 2009 formó parte de la retrospectiva La contraola: novísimo cine francés, y fue uno de los directores del largometraje colectivo 7 días en La Habana / Seven Days in Havana (Zabaltegi Especiales, 2012).

En las Proyecciones Especiales del festival francés participó Mi Iubita, Mon Amour, el debut largo como realizadora de la actriz parisina Noémie Merlant, que protagonizó Portrait de la jeune fille en feu (Retrato de una mujer en llamas, Perlak 2019), de Céline Sciamma. Ahora, Merlant dirige y protagoniza la historia de una mujer que en su despedida de soltera en Rumanía conoce a un chico más joven que ella.

Procedente de la Quincena de Realizadores de Cannes llegará The Souvenir: Part II, la segunda entrega del relato autobiográfico de la directora británica Joanna Hogg, autora de filmes como Archipelago (2010), Exhibition (2013) y The Souvenir (2019), con la que ganó el Gran Premio del Jurado en el Festival de Sundance. Su último filme es un retrato de la artista que trasciende los titubeantes detalles de la vida cotidiana: se trata de una mezcla alquímica y singular de memorias y fantasía.

También concursó en la Quincena de Realizadores Jean-Gabriel Périot, que mostró en Zabaltegi-Tabakalera su debut largo, Une jeunesse allemande / A German Youth (2015), y ganó el premio de esta sección con el cortometraje Song for the Jungle (2018). También ha competido en New Directors con el largometraje Lumières d’été-Natsu no hikari / Summer Lights (2016) y con Nos défaites (Our Defeats / Nuestras derrotas, 2019) en Zabaltegi-Tabakalera, a donde el realizador francés regresa este año con Retour à Reims (Fragments) / Returning to Reims, que parte del texto de Didier Eribon para narrar, mediante diverso material de archivo, una historia íntima y política del mundo obrero francés desde los años 50 hasta la actualidad.

Procedente del último Festival de Cine de Animación de Annecy, donde obtuvo la Distinción del Jurado, llegará La traversée / The Crossing, el primer largometraje de Florence Miailhe, sobre dos hermanos que huyen de la guerra y la persecución a los migrantes.

El japonés Kyoshi Sugita presentará la película con la que ganó el Grand Prix y el Premio del Público en el último FIDMarseille. Haruharasan no Uta / Haruhara-san's Recorder, cuya protagonista intenta superar el suicidio de su pareja.

El rumano Radu Jude presentará Babardeală cu bucluc sau porno balamuc / Bad Luck Banging or Loony Porn, la historia de una maestra que se mete en problemas por un vídeo personal de contenido sexual. La película se alzó con el Oso de Oro en el Festival de Berlín, donde el cineasta ya ganó el Premio a la mejor dirección por Aferim! (2015).

Por su parte, Olga Lucovnicova participará con Nanu Tudor / My Uncle Tudor, el trabajo con el que ganó el Oso de Oro al mejor cortometraje en el Festival de Berlín. La directora moldava documenta su propio regreso a la casa de sus bisabuelos.

El chino Zhang Dalei presentará Xia Wu Guo Qu Le Yi Ban / Day is Done, que también formó parte de Berlinale Shorts en el último Festival de Berlín. El cortometraje, continuación de su anterior Ba yue / The Summer is Gone (2016), comienza cuando un joven regresa a la casa de su abuelo.

Asimismo, Zabaltegi-Tabakelera incluirá dos estrenos mundiales. Por un lado, la catalana Laura Rius Aran, codirectora de Les amigues de l'Àgata / Agata’s Friends (2015), mostrará el mediometraje Les filles du feu / My Friends and the Fire (Las del fuego), la historia del reencuentro de cinco amigas que sucede a su anterior corto, Millions (and Millions) of Memories (2018). Por otra parte, la cineasta franco-italiana Lubna Playoust participará con su último cortometraje, Le cormoran / The Cormorant, ambientado en la casa de una isla donde se recluyen una madre y su hijo.

A todos estos títulos se les sumarán los ya anunciados Eles transportan a morte / They Carry Death (Ellos transportan la muerte), de Helena Girón y Samuel M. Delgado, y Heltzear, corto de Mikel Gurrea. El largometraje de Girón y Delgado, un relato de aventuras con un discurso crítico sobre la colonización, se podrá ver tras su paso por la Semana de la Crítica de Venecia. Por su parte, Heltzear, seleccionado en el catálogo Kimuak de 2021 y programado a concurso en la sección Orizzonti de la Mostra de Venecia, narra una historia de superación en un contexto de violencia política.

Un jurado designado por el Festival de San Sebastián elegirá el filme merecedor del Premio Zabaltegi-Tabakalera, dotado con 20.000 euros: 6.000 serán entregados al director de la película y los 14.000 restantes, a su distribuidor en España.