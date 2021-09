Levi’s y el dibujo animado Gato Félix presentan una colección de inspiración universitaria

Aunque ha habido muchos personajes felinos de dibujos animados que todos recordamos a lo largo de los años, pocos son tan icónicos como el Gato Félix. Con su silueta en blanco y negro, sus grandes ojos y su amplia sonrisa, Felix the Cat es uno de los personajes de dibujos animados más reconocidos en la historia del cine y la televisión. Este otoño / invierno de 2021, Levi's® y Felix the Cat hacen un homenaje a los años universitarios de Felix con el lanzamiento de la colección Levi's® x Felix the Cat, titulada cariñosamente como “Felix the Graduate”, una nueva versión de este personaje clásico amante de la diversión.

Inspirada en la popular serie de televisión de dibujos animados de las décadas de los años cincuenta y sesenta, esta colección situa de manera divertida al Gato Félix en la universidad. “Felix the Graduate” presenta al icónico gato re- imaginado en suéteres clásicos de estilo universitario, camisetas de rugby, hoodies, chaquetas, pantalones y tops. El estilo universitario se combina con el streetwear de los años noventa, en una variedad de formas y siluetas actuales. Una colección perfecta entre el pasado y el presente y la cultura pop.

“Queríamos realizar una colaboración con Felix the Cat que sorprendiera a todos. Y se nos ocurrió este concepto de “Felix the Graduate” acerca de lo que llevaría Félix si fuera estudiante de universidad. El estilo universitario preppy es relevante hoy en día, y quisimos mezclar ese aire refinado con prendas fáciles y cómodas. El humor está claramente presente en la colección, y es algo que va perfecto con Félix. Nos divertimos mucho poniendo nuestro toque en los elementos universitarios y combinándolos con imágenes icónicas de los archivos de Félix". - Karyn Hillman, Chief Product Officer en Levi’s®.

Esta colección respira la esencia de Levi's® con un toque fresco y juvenil, la colección incluye el cárdigan Levi's® x Felix Boxy, un cárdigan a cuadros basado en un títere de juguete de Felix the Cat. También está la chaqueta varsity Levi's® x Felix Letterman, una chaqueta reversible en denim con mangas en contraste, un parche de Felix en la parte delantera y un gráfico de Félix bordado en la espalda, además incluye un forro multicolor a rayas acolchado en el otro lado. En cuanto a los jeans, el Levi's® x Felix Pleated High Loose para mujer, es un jean basado en el modelo Levi's® Balloon original de la década de los años veinte, con un ajuste holgado, ligeramente extragrande y un pliegue en el centro. Para hombre, presentamos la versión con pinzas similar al pantalón de mujer, llamado Levi's® x Felix Pleated Pant, así como el Levi's® x Felix Straight Crop Chino en un rojo cabernet para combinar con el mejor look universitario.

"Felix the Cat es un personaje animado único y atemporal", ha declarado Marc Low, Senior Vice President and General Manager, global lifestyle, Universal Brand Development. “Es ampliamente considerado tanto un ícono de la cultura pop como un antihéroe, y atrae a una generación más joven que puede no estar familiarizada con sus raíces de dibujos animados, pero que lo reconoce a través de su marca en la moda. La colaboración de Levi's® x Felix aprovecha el carácter juguetón de Felix a través de una colección elegante que lo reimagina como un ícono de la moda para los jóvenes universitarios".

Cada elemento de la colección se inspira no solo en los gráficos de archivo clásicos de Félix, sino también en elementos universitarios clásicos. Presentamos una gama de hoodies que no solo presentan gráficos de Felix de estilo universitario, sino también etiquetas de taquillas de gimnasio en los puños y el dobladillo inferior de la sudadera. Otros detalles de las prendas también se han adaptado al estilo de la colección, el parche trasero de Levi's® x Felix, que presenta un gráfico del icónico gato junto con la etiqueta Two Horse y está grabado en oro sobre verde oscuro o burdeos, para simular el aspecto de un antiguo anuario universitario. También se ha diseñado un gráfico con el banderín conmemorativo de la Universidad Felix y los interiores de las prendas presentan detalles inspirados en el ambiente universitario. Los accesorios de la colección incluyen un bolso de mano Levi's® x Felix Campus en denim con un gráfico de Felix bordado en la parte superior y un bucket hat reversible.