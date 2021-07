Levi's y la mítica banda Grateful Dead estrenan una colección especial

Si hablamos de dúos conocidos, es difícil imaginar uno más natural que Levi's® y Grateful Dead. Estos dos gigantes se unen ahora para presentar una colección especial, pero en realidad, nunca se han separado. Generaciones de Dead Heads, la comunidad de seguidores en constante crecimiento de la banda, han utilizado Levi's® como lienzo para expresarse, personalizando sus jeans, camisetas y Trucker Jackets. Llevándolos a conciertos. Visualizando el futuro. Con esta colaboración, celebramos nuestro legado continuo de música, comunidad, creatividad, así como el 50º aniversario del icónico álbum en vivo de la banda,"Skull & Roses".

La colección cápsula Levi's® x Grateful Dead incluye prendas denim, camisetas, sudaderas y accesorios de Levi's® que cuentan con gráficos de Dead y un colorido tie-dye inspirado en la banda. Para honrar el legado y capturar la alegría que su música ha traído a tanta gente durante el último medio siglo, la colección sirve como una forma única de contar su legendaria historia.

Una gran parte de la colección celebra el 50º aniversario del álbum en vivo de Grateful Dead conocido como "Skull & Roses" que fue lanzado en 1971 y ha estado en nuestras mentes desde entonces. Con el lanzamiento del álbum se presentó la mítica iconografía de "Skull & Roses" por primera vez y, para honrarlo, la colección incluye varias piezas que presentan estos icónicos prints, pero con un toque de Levi's® en los colores originales.

Destacan también otras prendas de la colección como la camiseta verde tie-dye con gráficos tomados de un flyer del famoso concierto de 1977 de los Dead en Barton Hall, Cornell University en Ithaca, NY. Casi todos los Dead Head estarán de acuerdo, tienes que escuchar ese concierto de su gira de primavera del año 1977. Algunos incluso afirman que es uno de sus mejores conciertos de todos los tiempos. Re-coloreada y puesta en contraste con un actual tie-dye, es un ejemplo perfecto de cómo la colección sirve tanto a los Dead Heads incondicionales, como a los nuevos fans.

“Queríamos hacer algo que representara totalmente la historia increíblemente rica y única de Grateful Dead, por lo que profundizamos en algunos de sus gráficos más conocidos. Es una inmersión profunda en la historia y las creaciones de los fanáticos de Grateful Dead, y a la vez tiene un toque totalmente actual. Y, por supuesto, existe una conexión entre Levi's® y The Dead a través de la ciudad de San Francisco, que hizo que esta colaboración fuera perfecta”, ha declarado Karyn Hillman, Chief Product Officer at Levi Strauss & Co.

Entre otras prendas, también destacan: una camiseta de manga larga con efecto tie-dye con Grateful Dead escrito en letras extraídas de una oscura pegatina de parachoques de los años ochenta; unas bermudas de corte holgado con un print de Dead inspirado en la legendaria cultura pirata de la banda. También hay un jean Levi's® 501® y una Type III Trucker Jacket, ambos con un logotipo de gran tamaño de "DEAD" escrito en la tipografía de huesos de la banda, así como otras camisetas, sudaderas y accesorios con distintos prints de la banda. Por último, pero no menos importante, hay bandanas, un bucket hat reversible multicolor, una riñonera con la conocida mascota de la banda “dancing bear”.

“Tuve la suerte de ver a Grateful Dead más de 100 veces en concierto y llevé mis Levi's® 531 exclusivamente en todos esos espectáculos, con la excepción de los espectáculos al aire libre en climas cálidos en los que se requerían pantalones cortos. Bailaba duro en los espectáculos, incluso en los que grababa, y siempre tenía la libertad de moverme tan salvajemente como la música me llevara, gracias a mis 531. Además, ¡duraron para siempre! Mis jeans fueron una parte tan importante de mi experiencia en el espectáculo como mi sombrero favorito, mis zapatos de baile y, por supuesto, mis afortunadas camisas teñidas con nudos. Estoy emocionado de ver la colaboración de Levi's® x Grateful Dead y bailar con ella cuando vuelvan los conciertos ", ha declarado David Lemieux, Grateful Dead Archivist and Legacy Manager.

El 27 de julio de 2021, Levi's® lanzará la colección Levi's® x Grateful Dead en Levi.com, la app Levi's® y en Levi's® Stores seleccionadas. En España también estará disponible en www.sivasdescalzo.com.

Diseñada tanto para los verdaderos Dead Heads como para los nuevos fans, la colección no solo ofrece una inmersión profunda en la iconografía de Grateful Dead, sino que también supone una mezcla de estilos entre las décadas de los años sesenta y noventa, según las nuevas tendencias de hoy en día.