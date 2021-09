Presentación del II Congreso Internacional de Turismo de Cruceros de Andalucía

viernes 17 de septiembre de 2021 , 10:40h

Suncruise Andalucía, la asociación que reúne a los puertos de interés general andaluces, ha celebrado en Málaga el acto de presentación del II Congreso Internacional de Turismo de Cruceros en Andalucía.

Esta segunda edición de CITCA Suncruise tendrá lugar en el Auditorio de la Diputación Provincial de Málaga durante los próximos 21 y 22 de octubre, y reunirá nuevamente a los representantes de los puertos andaluces y al sector turístico en general con las navieras y principales proveedores de tecnología aplicada a la industria de los cruceros.

Esther Molina, gerente de Suncruise, fue la encargada de abrir el evento y realizar las presentaciones, recordando cómo la primera edición de CITCA, celebrada en Sevilla en octubre de 2020, demostró que la vuelta de los eventos era posible. “Ahora, en esta segunda edición, podremos demostrar que la vuelta de los cruceros es también posible y que contamos con la tecnología y la estrategia para posicionar a Andalucía como un destino crucerístico de primer orden”.

A continuación Carlos Rubio, vicepresidente de Suncruise Andalucía y presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, destacó la elección de la asociación para celebrar esta edición en Málaga, “cuyo puerto y destino son un referente en el turismo de cruceros de la región gracias a sus modernas instalaciones, las conexiones a nivel nacional e internacional y la oferta de servicios de calidad avalada por años de experiencia”.

Añadió, además, que “este importante punto de encuentro de los principales agentes del sector revela la implicación de los puertos andaluces para impulsar conjuntamente un turismo en auge que ahora, más que nunca, necesita el apoyo y el esfuerzo de las instituciones para apoyar su recuperación, lo que repercutirá en la dinamización de la economía y el empleo”.

Por su parte José García Fuentes, presidente de Suncruise y de la Autoridad Portuaria de Motril, destacó la importancia de este evento, la perfecta simbiosis entre puertos y destino, e incidió en el hecho de que “los puertos andaluces han sabido adaptarse a las directrices de futuro en materia tecnológica, de seguridad y de excelencia en el servicio, y estamos preparados para afrontar esta nueva etapa con todas las garantías de seguridad y sanitarias”.

García Fuentes también ha recordado que “una apuesta firme por este tipo de turismo abre todo un mundo de oportunidades para el sector turístico, en todos sus ámbitos y tiene un enorme impacto favorable en otros sectores, sirviendo de palanca para segmentos, como el comercio, la restauración, la cultura y el patrimonio andaluz”.

Por último, Manuel Alejandro Cardenete, viceconsejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, ha destacado que el segmento de cruceros “está renaciendo tras ser uno de los más damnificados por la pandemia” y ha mostrado su optimismo ante la evolución un producto en el que el viajero “exige la seguridad que puede aportar Andalucía y ese valor, unido a la calidad de la oferta del destino, va a provocar una buena respuesta de la demanda”.

También ha recordado que en 2020, a pesar de la situación que atravesó el turismo, desde el Gobierno andaluz se impulsó la celebración de acontecimientos como los dos Grandes Premios de Motociclismo, el Andalucía Masters de Golf, el Rally Andalucía y la primera edición de este congreso internacional de cruceros, encuentro que se renueva en éste 2021 y con el que la Junta “vuelve a estar al lado del sector”.

Cardenete también ha agradecido el esfuerzo de las autoridades portuarias de la comunidad, así como de las navieras, empresas y profesionales de este segmento, “que han seguido trabajando cuando no había actividad para estar preparados ante una reactivación del turismo con unas características diferenciadas respecto al pasado”.

Una nueva apuesta por la innovación

En esta segunda edición, CITCA analizará el escenario Post-Covid19 y la reanudación de operaciones, así como las bases sobre las que se cimentará el turismo de cruceros del siglo XXI, bajo el lema The new way of cruising.

Asimismo, el congreso tiene como objetivo situar a los puertos de Andalucía en el panorama mundial de los cruceros y posicionarlos como referente en el sur de Europa, siendo ésta la única costa mediterránea atlántica.

El evento contará con 50 ponentes y moderadores nacionales e internacionales, y con la participación de MSC Cruceros, Costa Cruceros, Seadream Yatch Club, Silversea, Oceania Cruises y Emerald Cruises.

La gran novedad será el Homenaje al crucerista, que se celebrará el viernes 22 de octubre al mediodía. Durante el mismo se organizarán diversas actividades abiertas al público general.

CITCA 2021 es la culminación del plan de acción de Suncruise para este año, que incluye distintas acciones como la creación del Observatorio de Turismo de Cruceros, el lanzamiento de Suncruise News y de una serie de los webinarios Suncruise durante todo el 2021 y, también, la promoción conjunta y asistencia a todas las citas y ferias nacionales e internacionales del sector.

El programa completo de CITCA 2021 está disponible aquí.