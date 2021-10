Carminho: Soy una mujer que piensa en la música y la poesía con el lenguaje del fado

Si hablamos de fado, tendríamos que hablar, sin duda, de Amália Rodrigues, y en la actualidad sería hablar de Maria do Carmo de Carvalho Rebelo de Andrade,aunque puede que ese nombre a muchas personas no les suene, perosi digo Carminho, que es su nombre artístico, será otro cantar, nunca mejor dicho…

¿Quién es Carminho en tus propias palabras?

Soy una chica de 37 años que me considero una cantante de fado, soy también madre. Soy una mujer que piensa en la música y la poesía con el lenguaje del fado y soy portuguesa, que es algo que también me define.

Carminho nació entre las guitarras y voces de fado, hija de la reconocida cantante de fado Teresa Siqueira, comenzó a cantar en público a la edad de doce años en el Coliseo. El fado siempre estuvo tan presente que nunca pensó que podría ser su ocupación. Durante la universidad Carminho cantó en clubes de fado y recibió varias propuestas para grabar, pero decidió esperar. Se graduó en Marketing y Publicidad y se dio cuenta de que cantar requería una madurez que aún no tenía. (Extraído de su página web)

El pasado 21 de julio, Carminho ofreció un concierto en la Plaza de la Armería del Palacio Real, dentro del ciclo Jazz Palacio Real 2021…

¿Qué tal fue aquella experiencia?

Fue maravillosa, en un patio lleno de gente muy sensible, con una generosidad muy grande como público, una noche de calor increíble, bajo luna llena, las canciones salían dulcemente, hicimos casi dos horas de concierto, fue muy especial.

Ahora, con el Festival Internacional de Fado de Madrid que se celebrará en el Teatro Real el domingo 17 de octubre de 2021, Carminho regresa a la capital junto a Camané y TeresinhaLandeiro…

Vas a dar un conciertoen el Teatro Real,uno de los templos de la música en Madrid ¿qué supone eso para ti?

Para mí es un honor estar en ese escenario, y representa también una conmemoración de llevar once años en la música profesional y también de venir a España, porque hace once años que vine por primera vez a este festival, y once años después siento que el público me acompañó en mis conquistas.Siento un gran cariño por todos los medios sociales, los entrevistadores, las televisiones, las radios y así puedo hacer un trabajo que está constantemente creciendo y estoy muy feliz y muy honrada porque este escenario es un marco importante de mi carrera en Madrid.

¿Va a ser un concierto diferente al de julio?

Tendrá algunas diferencias porque el tema del festival es Lisboa y aunque voy a centrarme en el disco María, pero con una mujer que va por las calles de Lisboa que es una ciudad encantadora, en género femenino también, y es una mujer fuerte y voy a centrarme en ese tema de Lisboa.

Se te considera uno de los máximos exponentes actuales del fado¿Es mucha responsabilidad?

Es una gran responsabilidad porque el fado es muy serio para mí, es una cuestión a la que me dedico, y aunque no estoy centrada en un género en particular, el fado es mi lengua, empecé a cantar al mismo tiempo que hablar portugués por eso es una lengua materna y el fadoes el medio que tengo para expresarme, y sé bien cuáles son sus reglas y sus características y tiendo a abordarlas con delicadeza con respecto a los antiguos, pero también con mucha alegría y libertad por ser de mi generación y estar en este año con mis pensamientos y mi corazón manda.

¿Con esto que explicas, se puede decir que el fado te eligió a ti, que no lo elegiste tú?

Totalmente, porque lo empecé a escuchar en la barriga de mi madre, por eso no pude escoger, después empecé a cantar, con cuatro años. Podría haber escogido no cantarlo, pero él me escogió a mí.

¿Qué supone Amália Rodrigues para Portugal, para el fado y para ti?

Es una referencia y una revolución total en el género del fado y es una de las personalidades portuguesas de siempre, por eso es como una bandera y es una referencia para mí, no solo por la voz también por sus decisiones, es una mujer muy fuerte, me encanta y hay mucho por descubrir todavía en ella.

¿Hay que ser portuguesa/portugués para sentir y cantar fado?

Para sentir no, para cantar sí. Para escuchar no hace falta, porque mucha gente lo escucha y aunque no comprende la lengua se emociona y entiendelas emociones que se expresan.

En 2011 interpretó a dúo con Pablo Alborán el tema 'Perdóname'. Gracias a esta colaboración, Carminho se convirtió en la primera artista portuguesa en ser número 1 en las listas musicales españolas.

En España tu salto de popularidad fue cantar con Pablo Alborán ¿cómo ocurrió esa colaboración?

Fue una sorpresa muy grandeporque Pablo había empezado cuatro meses antes, era una explosión de suceso y popularidad, pero cuando me invitó no lo conocía y fue una sorpresa descubrir su música, su voz, su increíble talento, y cuando hicimos la canción no esperábamos la reacción de las personas, tanto en España como en Portugal,y resultó muy intenso, con conciertos, mucha gira, muchas entrevistas y disfrutamos muchísimo. Para mí era un nuevo mundo que se abría, porque para los artistas que tienen géneros diferentes y se juntan se abre un mundo, y mucha gente conoció al fado y mi música a través de esa canción y a Pablo lo conocieron así en Portugal, y creo que siempre es importante abrirnos a colaboraciones.

¿Quépiensas que percibe el público español que va a tus conciertos?

Siente mucho el fado y cada vez lo conoce más y siento que tambiénpueden hacer una identificación con el flamenco porque tiene algo tambiéncomo improvisado, muy visceral y eso lleva a la emoción, siendo estilos diferentes y características diferentes musicales, la emoción se puede comparar por eso consiguen entenderlo emocionalmente muy bien.

¿Quiénes son tus referencias artísticas?

Mi madre siempre será mi referente principal y Amália Rodrigues, es evidente y Beatriz da Conceição que esla fadista que más me encantó y me enseñó hasta hoy, y hay muchos otros cantantes de fado. Después María Callas, también Freddy Mercurycon Queen que es una de las bandas que más me ha gustado, los Beatles que son los grandes creadores de la música Pop, … Camarón de la Isla, que fue un personaje que entró en mi vida, la música brasileña con Jobim, Chico Buarque, Vinicius … y muchos más, porque en todos ellos hay cosas increíbles para sacar, en la música Pop también tengo muchas referencias porque siempre voy a buscar cosas diferentes y eso es muy bueno.

Y por último proyectos…

Estoy haciendo un nuevo disco, pero en estos momentos estoy juntando repertorio y componiendo, y no puedo decir algo más porque todavía es muy pronto, y seguir con los conciertos.