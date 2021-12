Mariza: En el concierto del Teatro Real van a primar la cercanía y las emociones

Mariza es el nombre artístico de Marisa dos Reis Nunes (Lourenço Marques, Mozambique Portugués, 16 de diciembre de 1973), una cantante portuguesa de fado, de las más populares de Portugal y una de las artistas lusas con mayor proyección internacional y Mariza está de gira por los escenarios españoles …

¿Qué tipo de concierto estás presentando?

Un concierto en el que priman la cercanía y las emociones, justo lo que quise transmitir con el disco de Amália.

Cantar en el Teatro Real era un sueño, era el único gran teatro que aún no había pisado en el mundo y por fin voy a hacerlo realidad

Hemos podido hablar con la fadista portuguesa unos días antes de su concierto en el Teatro Real…

¿Cómo te enfrentas a ese escenario?

Estoy loca de impaciencia. En los escenarios es donde me gusta estar y donde me entiendo mejor. Este era un sueño, era el único gran teatro que aún no había pisado en el mundo y por fin voy a hacerlo realidad. También era un deseo desde que supe todo lo que significó este recinto para mi admirado Paco de Lucía.

Mariza ofrecerá el concierto en el Teatro Real de Madrid el próximo 14 de diciembre de 2021 a las 20.00h. Una noche que servirá de doble celebración ya que Mariza conmemora sus 20 años en la música cantando los temas del disco que recientemente dedicó al mito portugués Amália Rodrigues por el centenario de su nacimiento.

¿Qué vamos a escuchar en el Teatro Real? ¿Solo fado?

Yo canto mi música, no me gusta hablar de géneros. Quien venga a mi concierto entenderá bien el concepto, podríamos decir que van a encontrar el género Mariza.

¿Cómo empieza tu relación con el fado?

Yo crecí en un barrio muy típico de Lisboa y ahí todo el mundo canta y toca fado. Mis padres tenían una pequeña taberna donde se hacían actuaciones y los fines de semana empecé a escucharlo y en poco tiempo ya lo estaba sintiendo como mío empezando a cantar. Yo no recuerdo cual fue mi primera muñeca pero si recuerdo cuando empecé a escuchar fado.

De padre portugués y madre mozambiqueña, Mariza nació en la antigua Lourenço Marques (en la actualidad Maputo), en aquella época capital de la provincia portuguesa de Mozambique y creció en el barrio lisboeta de la Mouraria, cuna del fado. Creció oyendo esta música en los diferentes locales lisboetas…

¿Qué es el fado para ti?

Es parte de mi ADN. Puedo cantar muchos estilos musicales pero el fado siempre estará grabado como un tatuaje en mi piel, en mi vida, en mi carrera.

Empieza a ser reconocida en 1999 a raíz de la muerte de la fadista más grande de la historia, Amália Rodrigues, en cuyos homenajes póstumos Mariza participó.

¿Si no fueses fadista, qué serías ahora?

No podría ser otra cosa que cantante, si no cantara fados cantaría otra cosa. Mi vida es cantar y cantar.

Afirman que eres la fadista más internacional ¿qué supone eso?

Por un lado es todo un honor representar a mi país por todo el mundo con mi música, pero a la vez es una tremenda responsabilidad ya que la cultura portuguesa es grande e importante.

Hablando de fado no queda más remedio que hablar de la gran Amália Rodrigues, a la que Mariza ha dedicado su último trabajo…

¿Qué supone Amália Rodrigues para Portugal?

Es un referente, un todo, es un mito que sigue vivo en la memoria y el corazón de todo Portugal.

Mariza canta a Amália ¿qué quiere decir?

Es mi último disco y un homenaje que creo le debía a la gran Amalia. En el año del centenario de su nacimiento creí que era el momento de grabar al fin algunos de los temas que la llevaron a ser un mito.

Muchos te consideran la sucesora de Amália Rodrigues ¿Te ves así?

No. Realmente vivimos en épocas muy diferentes. Sé que tengo una responsabilidad muy grande de cantar el legado de Amalia y transportar la cultura de un país, que es Portugal, a todo el mundo como también hizo ella, pero no hay sucesores. Amalia sigue viva en la memoria de toda Portugal y yo solo hago mi camino.

Y como dijo António Variações: «Todos tenemos a Amália en nuestra voz»"

Desde luego.

¿Qué tema tuyo hay que escuchar para conocerte un poco o un mucho?

Todas, no canto nada que no sienta, por ello en cada canción mía se va a descubrir algo de mí.

¿Cuál es tu meta como cantante?

Seguir cantando sobre los escenarios. No aspiro a nada más ya que el directo es lo mío más que cualquier disco, single…

¿El concierto del que estés más satisfecha?

Hay un concierto en la Torre de Belem en el que acudieron, contra todo pronóstico, más de 20.000 personas y se convirtió en el más multitudinario de mi historia, pero satisfecha estoy de todos. No creo haber quedado disgustada con ninguno de los conciertos que he ofrecido en mi carrera. Y eso es lo que me ha llegado del público, que creo que siempre han quedado satisfechos.

¿Qué escenario te gustaría pisar que no lo hayas hecho ya?

Me gustan todos los escenarios, de verdad que el cantar en conciertos es mi pasión y cualquier recinto es bienvenido.

Influencias o referencias en ti y en tu música.

Muchísimas aunque al final la esencia es Mariza.

Y por último, proyectos.

Actualmente estoy dando vida a los conciertos del último disco y de momento estoy centrada en eso y no pienso más allá de estos directos maravillosos que me van a llevar por muchas ciudades españolas y europeas.

Mariza, una de las grandes voces del fado, y, posiblemente, una de las grandes voces de la música actual que está de gira por España, para todos los amantes de las emociones sobre un escenario…