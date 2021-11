Exposición: ICONS, retrospectiva de Steve McCurry, en COAM

Del 17 de noviembre de 2021 al 13 de febrero de 2022 llega al Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), la exposición Steve McCurry. ICONS, una de las retrospectivas más completas del famoso fotógrafo estadounidense.

“El trabajo que se puede ver en esta exposición se remonta a hace 30 años y refleja mis viajes por distintas partes del mundo como Líbano, Asia o Europa. La mayoría de las personas que se ven en los retratos son gente que me he encontrado en la calle, que me llamaban la atención por su aspecto o presencia”, ha comentado Steve McCurry durante la presentación a medios que ha tenido lugar en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). Un acto que también ha contado con la participación de BibaGiacchetti, comisaria de la exposición; y Rafael Giménez, Socio director de SoldOut.

¿Por qué se hizo fotógrafo Steve McCurry? Porque, según dijo, no tenía medios para dedicarse a la dirección de cine que, en principio, era su idea, pero descubrió la fotografía “una profesión un tanto solitaria que me permite viajar, explorar, conocer el mundo y la verdad es que estoy muy satisfecho con el resultado”.

La comisaria de la muestra,BibaGiacchetti, ha explicado que “a medida que avanzamos por la exposición hay una gran mezcla de temáticas: algunas de estas fotos son dramáticas, otras son más poéticas, hay una parte dedicada a la guerra, otra a los niños…”. De esta manera, ICONS propone "un recorrido en varias direcciones, en el que las personas pueden circular, volver atrás y pararse donde quieran. Queremos dejar al público ‘solo’ frente a las imágenes para que cada uno interprete lo que considere.”, ha concluido Biba.

Por último, Rafa Giménez, Socio director de SoldOut, ha destacado que “la exposición es un maravilloso viaje por los cinco continentes. Es una oportunidad única para que todos los madrileños y visitantes de Madrid puedan pasear por el mundo sin moverse de la ciudad.”

La famosa niña afgana y otras imágenes icónicas

Con más de 100 fotografías de gran formato, la muestra presenta las imágenes más icónicas de McCurry, como el legendario retrato que realizó a la niña afgana Sharbat Gula en 1984 y que fue portada de la revista NationalGeographic en 1985. También se incluyen otras conocidas instantáneas que tomó a lo largo de sus cuarenta años de profesión, así como sus obras más recientes.

En esta exposición, comisariada por BibaGiacchetti, el público viajará por el universo fotográfico de Steve McCurry, a través de un recorrido que le llevará de Afganistán a la India, del sudeste asiático a África, de Cuba a Estados Unidos o de Brasil a Italia: un fascinante repertorio de imágenes en las que el elemento humano siempre es el protagonista.

Gracias a la colaboración entre SoldOut y Sudest 57, ICONS sumerge al visitante en una especie de danza en la que se presentan a personas de diferentes edades, culturas y etnias, que McCurry supo retratar con una fuerza y naturalidad sorprendentes.

STEVE MCCURRY, EL FOTÓGRAFO FOTOGRAFIADO

Y es que en esa presentación fue Steve el más recogido por las cámaras y se convirtió, o mejor convirtió su presencia en un continuo buscar la imagen más curiosa, significativa o representativa del fotógrafo…

Y la exposición es un cúmulo de imágenes que provocan un cúmulo de sensaciones, impresiones, emociones…

Por allí desfilan retratos que cuentan con sus rasgos una historia, que a veces es muy dura, otras veces sentimental, y algunas veces son divertidas…

Escenas cotidianas que no nos resultan cotidianas sino más bien increíbles o impactantes…

Seres humanos perdidos en las grandes urbes o en las zonas más inhóspitas de este mundo que habitamos y que desconocemos…

Ciudades arrasadas por las guerras y la codicia humana que aplasta a otros seres humanos y los convierte en animales peligrosos…

Animales más humanos que muchos de esos seres que se llaman humanos y que solo buscan satisfacer sus deseos por los medios que sean…

En definitiva, una enorme galería de más de 100 fotografías que muestran mucho del bueno y lo malo que pisa la tierra…

Sobre Steve McCurry

Steve McCurry es una de las voces más emblemáticas de la fotografía contemporánea de los últimos 30 años, con decenas de portadas de revistas y libros, más de una docena de publicaciones propias e innumerables exposiciones en todo el mundo.

Nacido en los suburbios de Filadelfia (Pensilvania) en1950, McCurry estudió cine en la Pennsylvania StateUniversity, antes de trabajar para un periódico local. Después de varios años trabajando como freelance, el fotoperiodista realizó el primero de sus muchos viajes a la India; una aventura que emprendió con poco más que una bolsa de ropa y otra con unos de rollos de película.

Después de varios meses de viaje por la India McCurry fue a Pakistán. Allí conoció a un grupo de refugiados afganos que le ayudaron a cruzar la frontera junto a ellos, justo cuando la invasión rusa estaba cerrando el país a todos los periodistas occidentales. McCurry, vestido con atuendo afgano, barba y la piel desgastada por el clima después de semanas conviviendo con los muyahidines, ofreció al mundo las primeras imágenes del conflicto en Afganistán, poniendo un rostro humano al tema de actualidad del momento.

Desde entonces, McCurry ha creado imágenes asombrosas en innumerables países de los siete continentes. Su extenso trabajo -que abarca conflictos, culturas en extinción, tradiciones antiguas y sociedades contemporáneas- siempre conserva esa característica forma de capturar a las personas que hizo de su célebre fotografía de la niña afgana una imagen tan poderosa.