Mother India - Exposición por el 75 aniversario de la independencia de la India

lunes 26 de septiembre de 2022 , 10:21h

DEL 29 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 12 DE ENERO

EN B TRAVEL XPERIENCE (C/ MIGUEL ÁNGEL 33)

SEIS DÉCADAS DE RETROSPECTIVA DE LA OBRA DEL FOTÓGRAFO RAGHU RAI SOBRE LA IDEA DE LA MUJER Y LA MADRE PATRIA EN LA INDIA

ESTE AÑO SE CELEBRA EL 75 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE LA INDIA

“MOTHER INDIA” muestra obras muy representativas de la trayectoria del fotógrafo Raghu Rai, que abarca casi seis décadas, en un homenaje especial a la idea de la madre patria. La exposición supone un testimonio de las emociones y los sentimientos de un pueblo hacia su nación, INDIA, que cumple 75 años desde su independencia.

Rai es un maestro de su oficio y está estrechamente vinculado a la emoción de la madre India, lo que es evidente en las imágenes y corrobora además su profunda implicación y compromiso con el tema elegido: la mujer, la madre.

Las emotivas imágenes de Rai captan el ADN que define a esta madre India y nos ayudan a contextualizarla de una manera conmovedora y contemporánea.

La selección de obras incluye las características imágenes en blanco y negro de Rai y algunas en color.

Madre India, también conocida como Bharat Mata, es un término de gran importancia para el pueblo indio. La figura de la madre siempre se ha asociado con el alma de la India porque la divinidad femenina ocupa un lugar especial en la filosofía de este país, ya que es la cuidadora y proveedora por excelencia.

Es fascinante observar cómo el concepto de la India como mujer/madre ha evolucionado con el tiempo y se ha convertido en parte de la cultura visual.

En la época del movimiento independentista, se la representaba con la bandera nacional y montando un león, como la diosa Durga.

Sobre Raghu Rai:

Raghu Rai (1942) es ingeniero civil y se inició en la fotografía en 1965. Se incorporó al periódico “The Statesman” como fotógrafo jefe de 1966 a 1976, y luego fue editor de fotografía en la revista semanal de noticias “Sunday”, publicada en Calcuta de 1977 a 1980.

En 1972, impresionado por la exposición de Rai en la Galería Delpire de París, el legendario fotógrafo Henri Cartier Bresson lo nombró miembro de Magnum Photos, la cooperativa de fotógrafos más prestigiosa del mundo, de la que Rai no pudo formar parte hasta 1977.

Rai asumió el cargo de editor, visualizador y fotógrafo de “India Today”, la principal revista de noticias de la India, contribuyendo con ensayos fotográficos pioneros desde 1982 hasta 1991. Sus series sobre los grandes maestros de la música clásica india, Satyajit Ray y la Madre Teresa se convirtieron en el tema de conversación de la revista.

En 1972 recibió el premio "Padmashri" del Gobierno de la India, un premio civil. En 1992 fue premiado como "Fotógrafo del Año" en Estados Unidos por el reportaje "Human Management of Wildlife in India", publicado en “National Geographic”. En 2009 recibió el premio Officier des Arts et des Lettres del Gobierno francés y el Lifetime Achievement Award en 2016 en la India.

Recientemente, en 2018, ha sido galardonado por la Fundación Lucie de Nueva York como Maestro del Fotoperiodismo. Rai recibió el Premio de la Academia de Bellas Artes de París en 2019, uno de los premios más importantes en el ámbito de la fotografía que se ha concedido a un fotógrafo vivo.

En 2012, Raghu Rai creó el Centro de Fotografía Raghu Rai para compartir sus 50 años de conocimiento y experiencia con las jóvenes generaciones.

Raghu Rai vive en Nueva Delhi con su familia y actualmente trabaja en su 57ª publicación.