Caroline Mason ha liderado el retiro de yoga de la Abama Wellness Week

martes 30 de noviembre de 2021 , 22:28h

La profesora británica, que ha liderado el retiro de yoga de la Abama Wellness Week, en Guía de Isora, asegura que el secreto para obtener energía está en saber respirar: “una herramienta terapéutica que poseemos todos”

El yoga se ha convertido en una práctica habitual en casi todo el mundo. El agitado ritmo de vida y la creciente preocupación por sanar la mente, además del cuerpo, ha puesto de moda esta disciplina milenaria de origen indio. Así lo considera Caroline Mason (@carolineinspired), una de sus ‘gurús’ en occidente, que ha liderado un retiro durante la Abama Wellness Week, celebrada la semana pasada en el Hotel Las Terrazas de Abama Suites, en colaboración con la firma británica Yogi bare. Esta profesora de yoga con estudio y plataforma propia en Nottingham (Reino Unido), afirma haber encontrado en Tenerife “un lugar en mi corazón. Cuando pienso en el paraíso para hacer yoga, debe ser un lugar como este, que transmite tranquilidad y paz”, La yogui ha visitado la isla en varias ocasiones.

“En un momento dado de mi vida me sentí que me ahogaba, encontré el salvavidas del yoga”, explica, y confiesa haber encontrado también así la paz. Esta ex profesora de primaria asegura que el secreto de todo está en la respiración, los prana, en hindi, “que te trae al momento presente, una energía poderosa, un calmante natural que te conecta a la tierra, una herramienta curativa que todos poseemos”.

Recomienda los retiros de yoga “en lugares tranquilos y seguros como Las Terrazas de Abama Suites”, donde principiantes y practicantes habituales “encuentran un momento de calma, renovación y cura”. Su método se basa en tres pilares: las posturas (asanas), la filosofía y la meditación y asegura que desde su estudio de Nottingham y sus clases online “ayudo a las personas a crecer, curarse y transformarse”.