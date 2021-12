Inversión para impulsar el Plan Estratégico de Apoyo Integral al Sector de la Automoción

lunes 20 de diciembre de 2021 , 09:56h

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo invertirá para impulsar el plan estratégico que gira en torno a la penetración de los vehículos de cero y bajas emisiones.

Marcos Moure, propietario y fundador de Grupo Moure, define el nuevo Plan Estratégico del Gobierno como “un cúmulo de voluntades que no tienen demasiada concreción” y critica la “mención de manera obsesiva” al coche eléctrico.

El sector del automóvil en España sigue en pleno proceso de reconversión. Al auge en el precio de los carburantes e impuestos se le suma la constante búsqueda de apostar por otros modelos de transporte más respetuosos con el medioambiente. En esta línea, el Plan Estratégico de Apoyo Integral al Sector de la Automoción del Gobierno pretende impulsar el sector con una dotación de 2.634 millones de euros hasta 2025.

“Todo esto se mueve en línea con el Plan del Cambio Energético y del Clima. A pesar de que la información es escasa y el plan es un cumulo de voluntades, que no tienen demasiada concreción, hay que destacar que una de las primeras medidas que se intuye va a afectar en la subida del precio del carburante”, afirma Marcos Moure, propietario y fundador de Grupo Moure.

Entre los objetivos de este Plan se encuentran varias medidas que casan con las peticiones del sector, como son las ayudas a I+D y a la producción, la renovación del parque de vehículos o la armonización de la fiscalidad con otros países de la Unión Europea (UE). Además, destacan también la constitución de una Mesa de Movilidad Sostenible con representantes de todo el sector, la revisión de la fiscalidad, el apoyo a una mayor penetración de vehículos de cero y bajas emisiones y el refuerzo de la Formación Profesional Dual y de la vinculación de la empresa con la Universidad.

“Todo aquello que signifique trabajar en la introducción de vehículos de cero y bajas emisiones estimulando la demanda, favorecerá el cumplimiento de los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero fijados por la UE, y, por lo tanto, estas medidas deben de contribuir a mejorar la calidad del aire y la salud de las personas”, reconoce Manel Montero, director general de Grupo Moure.

A pesar de estas virtudes y el buen fondo de las ayudas gubernamentales, Montero se cuestiona por qué se hace una apuesta tan firme por la movilidad eléctrica al mismo tiempo que “se reconocen ciertas incertidumbres a corto plazo de los vehículos eléctricos en el parque”, como la necesidad de desarrollar una red de recarga en los grandes corredores de conexión entre ciudades.

“El documento sigue sin eliminar la incertidumbre que tienen los compradores y todos los agentes del sector ante la movilidad, pues no incluye mensajes claros referentes a la movilidad presente y futura, sigue sin existir una transición planificada hacia los objetivos de descarbonización marcada en la agenda 2030”, concluye el experto.

EL COCHE ELÉCTRICO, UN LARGO CAMINO POR RECORRER

En relación al deseo de implementar mayor infraestructura para dotar de suministro a los coches eléctricos, el propietario y fundador de Grupo Moure critica la “mención de manera obsesiva” del coche eléctrico cuando “la realidad es que el mercado no está evolucionando en ese sentido”.

“Se va a obligar a las gasolineras a poner cargadores eléctricos cuando en muchas de las ubicaciones no hay ni suficiente potencia eléctrica y el modelo de negocio, es el de un cliente de paso que no se queda varias horas para cargar su vehículo”, añade el experto.

En esta misma línea, Moure hace también un llamamiento para no centrar toda la inversión en coches eléctricos y apostar por otras alternativas, como son el “ecocombustible”, cuya huella de CO2 también es cero y que no exige cambio alguno en los vehículos de los conductores actuales: “es 100% compatible con el actual motor de combustión, más duradero y eficiente y no cambia el sistema actual de distribución y de recaudación”.

“Y para acabar un par de preguntas, porque si solo se apoya al modelo eléctrico, ¿Cómo esperan reconvertir un sector, el de las gasolineras que da muchos puestos de trabajo? y otra, ¿de dónde van a recaudar los miles de millones de euros que actualmente cobran a través de los impuestos del carburante?", sentencia.