Los road trip: aventuras sobre ruedas

miércoles 24 de agosto de 2022 , 08:48h

Según un estudio de Booking.com, casi la cuarta parte (el 32%) de la comunidad viajera española hizo un road trip en 2021. No es un dato sorprendente, teniendo en cuenta las restricciones de viaje en constante evolución. Para mucha gente, la forma más fácil de poder irse de vacaciones era hacer una ruta por carretera.

Más allá de las limitaciones a la hora de viajar, los road trips siempre ofrecen muchas ventajas. Incluso en un mundo sin pandemias, quienes hacen este tipo de viaje saben que tienen el control sobre la duración, la ruta, el destino (si lo hay) y hasta el más mínimo detalle sobre el itinerario. Cada viaje es una auténtica aventura hecha a medida, independientemente de su naturaleza.

Para el 84% de los españoles que viajan, un paisaje bonito es un factor decisivo a la hora de elegir sus vacaciones, mientras que el 68% está de acuerdo en que los precios bajos son el factor más importante. Además de ofrecerte control y variedad a partes iguales, el road trip cumple estos dos requisitos a la perfección: podrás elegir la ruta con los mejores paisajes y no tendrás que gastarte un dineral.

Es cierto que cualquier viaje necesita un poco de planificación, pero esto es todavía más importante cuando hablamos de road trips. Con la misión de hacer que descubrir el mundo sea más fácil para cualquier persona, Booking.com comparte algunos consejos para tener en cuenta antes de ponerse al volante.

Elegir bien la tecnología. Mapas, música, cámaras, cargadores... Llevar el equipamiento correcto hace que sea más fácil encontrar los mejores lugares y, una vez allí, eso ayudará a disfrutarlos al máximo.

Mapas, música, cámaras, cargadores... Llevar el equipamiento correcto hace que sea más fácil encontrar los mejores lugares y, una vez allí, eso ayudará a disfrutarlos al máximo. Mejor viajar ligero. Son unas vacaciones, no una mudanza. Antes de empezar el viaje, hay que pensar bien qué se va a necesitar y de qué se puede prescindir.

Son unas vacaciones, no una mudanza. Antes de empezar el viaje, hay que pensar bien qué se va a necesitar y de qué se puede prescindir. Planificar con tiempo. No hay que tener planeado hasta el más mínimo detalle, pero cualquier viaje gana con un poco de preparación. Se puede visitar foros, leer reseñas, echar un vistazo a alguna guía o hacer un poco de brainstorming.

Alquiler de coche cerca y lejos de casa

Hacer un road trip que empieza cerca de casa puede ser una buena forma de probar ese tipo de viaje y engancharse. El año pasado, un 21% alquiló un coche como parte de sus vacaciones, lo que les permitió disfrutar en casi cualquier parte del mundo de toda la libertad de tener un vehículo propio sin todos los gastos que eso supone.

Obviamente, las empresas de alquiler de coches no están dispuestas a entregar una pieza tan cara sin ver algún tipo de documento de identidad y pedir un depósito. El proceso es prácticamente el mismo en cualquier sitio del mundo, y la gente que ya ha reservado varias veces no suele tener problemas. Algunos consejos universales: elegir bien el tamaño del coche, entender las diferentes opciones del seguro y asegurarse de que el conductor principal tiene una tarjeta de crédito a su nombre.

Ahora que se conoce lo básico para preparar un road trip, es hora de pensar en la ruta perfecta. Booking.com quiere compartir algunos de los mejores destinos del mundo para inspirar a quienes empiezan con este tipo de viajes.

España

La gran variedad paisajística y cultural de España la convierte en un destino fantástico para diseñar road trips que permitan exprimir todo el potencial de tus viajes. La gran cantidad de pueblecitos encantadores ocultos a los ojos del turista clásico es perfecta para subirse al coche y no dejar ninguno sin visitar. Así ocurre en la Costa Brava, en la que pasado y vanguardia se combinan.

La Costa Brava no es el primer destino que viene a la cabeza al pensar en rutas con el coche, pero no decepcionará. Se puede combinar visita a las ruinas de asentamientos históricos, como Ullastre o Sant Martí d'Empúries, con el famoso ‘triángulo daliniano’, compuesto por Figueres, Púbol y Portlligat. No se debe dejar pasar la ocasión de visitar el Museo Dalí con un audiotour para conocer la obra de este famoso artista surrealista.

Portugal

Portugal es otro país ideal para visitar por carretera. Son muchísimos los pueblos y ciudades que merecen la pena ser visitados, por lo que el coche será un gran aliado si no se quiere perder ninguno.

Para disfrutar del contraste y cambio de paisajes, se puede elegir recorrer un eje de ciudades con encanto distribuidas de norte a sur: Oporto, Aveiro, Coimbra, Sintra, Lisboa, Cascais, la costa de la región de Alentejo y Faro, en la región del Algarve. Esta ruta combina destinos de playa, ciudades catalogadas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y gastronomía deliciosa.

Italia

Italia es otro destino que abarca un enorme abanico de rincones maravillosos. Si se siente que no se puede perder ninguno y se quiere aprovechar al máximo las vacaciones, conocer las regiones desde un coche es una idea fantástica para sacar partido a la visita. Lo primero que se debe decidir es qué área gustaría conocer en profundidad para diseñar la ruta óptima.

La Toscana, un lugar de ensueño. Esta región concentra varias de las ciudades más impresionantes del país. Por eso, recomendamos alojarse en Pisa. Desde la ciudad de la torre inclinada, se puede partir hacia otras localidades como Volterra, Bagno Vignoni o Siena, con su preciosa plaza medieval. También se puede acercar a la capital del Renacimiento, Florencia.

Sudáfrica

Si se busca un destino más exótico, Sudáfrica es uno de los mejores destinos del mundo para hacer un road trip. Su red de carreteras está bien gestionada y es fácil de recorrer, para que se pueda disfrutar de todo lo que hay por ver y por hacer. Costa, parques nacionales, viñedos, una historia fascinante... Intentar recorrer todo el país sería muy ambicioso, sobre todo si es la primera vez que se va, así que es mejor centrarse solo en la costa este o en la oeste.