El nuevo hotel Rosewood São Paulo aúna el pasado histórico y el futuro innovador

El hotel Rosewood São Paulo ha abierto en la pujante ciudad brasileña, lo que además ha supuesto la entrada de Rosewood Hotels & Resorts® en Sudamérica, importante para la marca de ultra lujo. Situado en el corazón de la vibrante ciudad, cerca de la animada Avenida Paulista, Rosewood São Paulo es un oasis urbano situado en el enclave histórico de Cidade Matarazzo, un complejo de elegantes edificios de principios del siglo XX bien conservados que han sido cuidadosamente transformados en residencias privadas, tiendas de lujo, restaurantes y lugares de ocio. Rosewood São Paulo ocupa un antiguo hospital histórico, la Maternidad Matarazzo, así como una nueva y sorprendente torre con un espectacular jardín vertical. La transformación de los edificios históricos se ha realizado con los más exigentes criterios de sostenibilidad y convierte a la Cidade Matarazzo en el mayor proyecto de reciclado de Brasil, un proyecto centrado en la celebración y protección del patrimonio cultural y el entorno natural del país. Dirigido por el empresario Alexandre Allard, reconocido por su participación en el renacimiento de la Casa Balmain, y diseñado por destacadas figuras internacionales, como el arquitecto Jean Nouvel, ganador del Premio Pritzker, y el director artístico Philippe Starck, Rosewood São Paulo es toda una declaración de amor a Brasil, con la mayoría de los materiales de diseño de origen local e inspirados en la diversidad cultural del país. El nuevo hotel también alberga una innovadora colección de 450 obras de arte, creadas en colaboración con artistas locales, cuyos trabajos se inspiran en la multiplicidad de la experiencia brasileña. Con 160 habitaciones y suites, además de 100 Rosewood Private Residences disponibles para su compra, los lujosos alojamientos del hotel se reparten entre la restaurada Maternidad Matarazzo y la torre del jardín vertical. Rosewood São Paulo ha dado nueva vida a la Maternidad Matarazzo, que tiene un gran significado simbólico y sentimental para la ciudad, ya que allí nacieron más de 500.000 brasileños. Los terrenos del Rosewood São Paulo también abarcan la Capilla de Santa Luzia, otro edificio histórico que ha sido cuidadosamente restaurado para conservar su ornamentada arquitectura de 1922. "Ha sido un verdadero honor ayudar a dar vida a un proyecto hotelero tan singular en una de las ciudades más dinámicas del mundo", ha manifestado su director, Edouard Grosmangin. "El equipo que está detrás del Rosewood São Paulo ha dedicado una década a este proyecto para asegurarse de que honra y celebra el patrimonio de la ciudad al tiempo que insufla nueva vida al destino. Al hacerlo, hemos creado un hotel que es una verdadera declaración de amor a la ciudad, la nación y su gente. Estamos deseando dar la bienvenida al mundo para que experimente de primera mano la dinámica oferta de São Paulo y proporcionar el lugar perfecto desde el que pueda empezar y terminar un viaje cultural." Arte, arquitectura y diseño En línea con la filosofía A Sense of Place® de Rosewood, en la que el ethos distintivo del destino se entreteje en la identidad del hotel, el diseño del Rosewood São Paulo se inspiró en sus profundas raíces brasileñas. Bajo la dirección artística de Starck, 57 artistas y artesanos brasileños se reunieron para producir una colección permanente de arte con más de 450 obras. Tratando la propiedad como un proyecto artístico único, el equipo encargó a artistas que representaran la amplia gama de expresiones artísticas de Brasil, desde el arte callejero hasta el arte indígena, que crearan obras específicas para cada espacio de la propiedad. A los artistas se les dio una sola directriz: una creatividad que respetara el pasado pero que apuntara al futuro. El resultado es que el hotel se ha convertido en el próximo gran museo de arte contemporáneo de Brasil, que celebra la belleza natural, la rica historia y la diversidad cultural de su país. En toda la propiedad, el arte cuenta diferentes historias de la vida en Brasil a través de diversos medios, como esculturas, pinturas, azulejos, dibujos, textiles y alfombras. La totalidad de la colección se catalogará y detallará en un libro disponible para los huéspedes y visitantes tanto en las habitaciones como en los espacios públicos. Este libro contará con una narrativa profunda y matizada detrás de cada proyecto y destacará cómo cada pieza encaja en el tapiz más amplio de la escena creativa de Brasil. Poniendo el foco en la sostenibilidad Rosewood São Paulo se ha comprometido a preservar el entorno natural de Brasil, haciendo de la sostenibilidad uno de los principios rectores del desarrollo. Cidade Matarazzo es uno de los proyectos más ecológicos de Brasil y el mayor proyecto de reciclaje del país, construido con materiales 100% locales y reciclados. Entre las características sostenibles del diseño de la propiedad se incluye un programa de biodiversidad que repuebla la flora y la fauna autóctonas de la selva tropical de la Mata Atlántica, incluyendo 250 árboles de hasta 14 metros de altura colocados verticalmente en la Torre de la Mata Atlántica. La propiedad se ha comprometido a utilizar energía 100% renovable en el plazo de un año, incluyendo paneles solares in situ y energía de origen renovable. Crear un impacto positivo en la comunidad local y en el medio ambiente es clave para los valores y objetivos del Rosewood São Paulo, y el edificio se ha planificado cuidadosamente para reducir la huella medioambiental siempre que sea posible. El hotel no utiliza plásticos de un solo uso y dispone de un sistema de filtración de agua propio para producir agua embotellada en vidrio para el consumo de los huéspedes. El nuevo destino gastronómico de São Paulo Como parte de un renacimiento culinario más amplio para el destino, Rosewood São Paulo aporta seis nuevos espacios gastronómicos a uno de los barrios más vibrantes de la ciudad. Diseñados para una variedad de ocasiones diferentes, las ofertas de comida y bebida del hotel presentan una combinación rotunda y memorable de experiencias gastronómicas de primer nivel servidas en espacios inmersivos y únicos. El elegante Le Jardin se extiende desde el vestíbulo hasta los hermosos jardines y es un espacio acogedor bañado en luz natural, que sirve cocina moderna las 24 horas del día y ofrece el escenario perfecto para un almuerzo informal o una cena encantadora. Blaise, inspirado en el novelista franco-suizo Blaise Cendrars, es un espacio de brasserie más informal que sirve una deliciosa mezcla de cocina francesa influenciada por elementos de la gastronomía brasileña. El diseño del restaurante pone de relieve la imaginación del novelista, que estaba enamorado de Brasil, y muestra el trabajo de artistas brasileños, como los azulejos diseñados a mano por Fernando de La Rocque. Como guiño a su ubicación en la antigua Maternidad Matarazzo, los azulejos pintados a mano están diseñados para parecerse a los clásicos azulejos portugueses, pero si se observan de cerca, escondida en la composición de los azulejos hay una imagen de una mujer dando a luz. Las paredes de madera de Blaise están incrustadas con piedras verdes, cada una de ellas de cristal, creadas mediante una meticulosa técnica de pulido de piedras volcánicas brasileñas que se realiza con las mismas máquinas que se utilizan para tallar diamantes. El tercer restaurante, Taraz, destaca por la cocina sudamericana y su menú diseñado por el aclamado chef Felipe Bronze para mostrar el arte de la cocina de leña. El restaurante está situado frente a la colección de olivos centenarios de la propiedad y ha sido decorado por artistas y diseñadores locales en un estilo más tradicional y rústico, y a través de su nombre rinde homenaje al querido personaje histórico brasileño Conde Matarazzo. Junto con el arte y el diseño incomparables y las excepcionales experiencias gastronómicas que se encuentran en Rosewood São Paulo, sus servicios incluyen dos piscinas, un cine, un estudio de música, un amplio espacio para eventos y un Asaya, el concepto de bienestar integrador de Rosewood. Programado para inaugurarse a lo largo de 2022, Asaya at Rosewood São Paulo traerá al destino un concepto de bienestar único que ofrece soluciones innovadoras e integradoras para la transformación personal, al tiempo que fomenta el crecimiento positivo y el autodescubrimiento para una vida plena. ROSEWOOD SÃO PAULO Rua Itapeva, 435 Bela Vista, São Paulo, SP 01332-000 Brasil Teléfono +55 11 3797 0500

