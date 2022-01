Dejad que los niños se acerquen a la música

viernes 14 de enero de 2022 , 12:10h

Nunca se sabe cuándo y dónde se va a producir ese click en los hijos que provoque que deje de lado el Fornite y se convierta en un aspirante a cultureta. Por ello, es importante sembrar en su cerebro algunos granos musicales. Por suerte, en Madrid, hay una gran oferta de actividades culturales para todas las edades. Así que destacamos algunos de esos eventos que tendrán lugar esta semana en la capital…

El próximo sábado día 15, en la sala Galileo Galilei, tendrá lugar Kids Rock Family: Lady Rock, una peculiar y alocada rockera, ofrecerá un maravilloso viaje por la historia del rock. Un repaso a los grandes iconos de este estilo para pasar una mañana de rock en familia. Allí, los más pequeños (y los no tan pequeños), conocerán temas de artistas imprescindibles de este género como Elvis Presley, AC/DC, The Police, The Beatles, Bruce Springsteen, Evanesence, Queen, y otras muchas bandas imprescindibles. Se contará la historia del rock mediante la proyección de imágenes de estos artistas acompañada de música en directo. Posteriormente se narrará la historia de cada artista, siempre con un enfoque educativo, para que los niños se empapen de cultura musical.

En el Teatro Rialto, el día 16, Rock En Familia presenta: Descubriendo a Michael Jackson. El espectáculo definitivo para conocer la música del Rey del Pop y la oportunidad perfecta para disfrutar de las mejores canciones de su repertorio. Liderando el espectáculo estará Sac MJJ, uno de los mejores imitadores del Rey del Pop. Además, contará con la voz en directo del aclamado Dabeat y la presencia del grupo de bailarines Jackson’s Army.

Y también en el Teatro Rialto, del 13 al 30 de enero, se podrá disfrutar del musical Antoine, basado en la vida de Antoine de Saint-Exupéry, escritor del célebre libro El Principito. El musical ha ganado el Premio MAX 2021 de las artes escénicas a Mejor Espectáculo Revelación, los prestigiosos premios teatrales que otorga la Fundación SGAE. Gracias a este espectáculo el público descubrirá los secretos de El Principito, reencontrándose con el libro y sus personajes y descubriendo la apasionante vida de quién lo creó y dio vida. Antoine representa la unión que existió entre su autor y su principal personaje y refleja una vida entera marcada por la aventura, donde se ensalza la grandeza del ser humano por encima del individualismo. La mítica banda Elefantes ha sido la encargada de componer la música de esta obra.

