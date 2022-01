La plaga: los grupos de Whatsapp de los colegios, un microcosmos delirante

miércoles 26 de enero de 2022 , 09:49h

“Buenos días, ¿hay reunión el viernes? / Hola / Sí, quedamos en el pabellón tres / ¿Quién? / Buenos días, mi hija se ha levantado con mocos / ¿Quién ha quedado en el pabellón? / A ver si va a ser coronavirus, no vengáis / ¿Quién? / No es cuestión de no venir, es cuestión de que se haga un test / Buenos días / ¡Cuánto lo siento! Ahora que se pela el plátano ella sola / Por favor, no eclipséis, el protocolo Covid es importante / La mía se pela la naranja con forma de estrella (emoticono de fuerza) / Entonces, ¿se suspende la reunión por Covid? / Ya podéis donar por Bizum para la campaña de juguetes, ¡gracias mamis y papis!”.

¿A alguien le suena? Los grupos de Whatsapp que se crean en los colegios, esos corrillos 2.0 entre madres, padres y demás familia, pueden ser muy informativos. Pero también pueden convertirse en campos de minas donde se enfrentan posturas incluso con violencia escrita, se bombardea con memes, se comparten innecesarias fotos de tartas caseras y se generan conversaciones dadaístas sobre disfraces de oveja.

La compañía Caramala, que forman Virginia Muñoz, Carmen Baquero y Noemí Ruiz, trae al Teatro del Barrio, Madrid, del 2 al 5 de febrero, su vis cómica y una historia disparatada y trepidante: La plaga, esta obra que cuenta la historia del AMPA de un instituto que, en un momento en el que los piojos asolan las aulas, montan una persecución a raíz de que una de las madres abandone el grupo de Whatsapp.

Las hijas, de ocho añitos, alucinan con el comportamiento de las madres, y con su actitud castrante y elitista. Se crea, así, una representación a pequeña escala de la educación que estamos inculcando a las nuevas generaciones, y del mundo desquiciante que estamos construyendo, con avances de extrema derecha y retrocesos en la libertad de expresión. Y ojo, que habrá referencias a la Teoría del Aprendizaje del psicólogo suizo Jean Piaget y a apocalipsis orwellianos.

Dirige la pieza Chiqui Carabante, que también interviene en el texto junto con Sergio Rubio.

(Desde ya mismo y hasta que la obra deje de estar en cartel, el Teatro del Barrio mantendrá una acción en redes sociales donde, quien lo desee, podrá compartir las conversaciones más surrealistas a las que haya asistido en los grupos de Whatsapp de los coles de sus retoños. Será con el hashtag #laplagaenTDB, y se harán sorteos exprés de entradas en el marco de la iniciativa).