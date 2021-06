Junio en Teatro del Barrio

jueves 03 de junio de 2021 , 09:56h

EL VUELO, LEVANTAMOS

El icónico teatro de Lavapiés afronta el penúltimo mes de la temporada con Memoria Histórica, teatro por la integración, feminismo y música.

Hace un año, en verano de 2020, pensábamos que al estrenar 2021 acabaríamos, por fin, el triste ciclo de la pandemia. Pero solo ahora, al inicio de otro verano, parece que empieza a quedar atrás esa crisis que hizo tan evidente nuestra vulnerabilidad y cambió la forma de relacionarnos. Lo que aparentemente no se ha reforzado es la conciencia colectiva, y en eso sigue el Teatro del Barrio con su programación de junio, movido por el hambre de realidad que, desde siempre, impulsa su programación y actividades.

Palabra y Memoria Histórica

Los que hablan, la producción propia que ha marcado esta temporada en el Barrio, con Malena Alterio y Luis Bermejo como protagonistas y dirección de Pablo Rosal, vuelve a la cartelera del 5 al 27 de junio, para seguir devolviéndonos la inocencia sobre la palabra, la experiencia originaria del primer hablante, dejando morir la cháchara y revalorizando el silencio. El espectáculo hace triplete como candidato a los Max: Mejor Autoría Revelación (Pablo Rosal), Mejor Actriz (Malena Alterio) y Mejor Actor (Luis Bermejo).

Además, del 6 al 19 de junio sube a nuestro escenario Qué fue de Carmela, una pieza que dirige Sergio Toyos a partir de la adaptación de la obra ¡Ay, Carmela!, de José Sanchis Sinisterra, que firman Cristina Salvador y María Carrión. Un montaje sobre Memoria Histórica que se ambienta en el verano de 2000, cuando Maru, una mujer de 89 años, recibe la visita de su hermana Carmela, desaparecida durante la Guerra Civil…

Voces de mujer

Habrá más voces de mujer en Lysístrata. Las Niñas de Cádiz, con dramaturgia, dirección y letras de Ana López Segovia y que continúa representándose hasta el 20 de junio. La pieza se inspira en el texto que escribió Aristófanes en el 411 a.C. para ironizar sobre las guerras entre Esparta y Atenas, y lo absurdo de la rivalidad entre pueblos hermanos: a base de humor, música, irreverencia y libertad, pone el acento en la libertad sexual femenina.

En Molinos ¡a mí! vuelve a escena la agrupación Vertebradas Artes Escénicas, que surgió en 2015 de un taller de teatro inclusivo con dirección de Laura Suárez, y el interés de profundizar en el llamado teatro de la experiencia y la creación colectiva. En este montaje, cuya creación se vio afectada por el Estado de Alarma, el grupo parte del famoso capítulo de los molinos de viento que figuran en la novela más famosa de Cervantes, para indagar en nuestro miedos individuales y colectivos.

También volverá, del 24 al 27 de junio, el exitoso Emilia (del ciclo Mujeres que se atreven, Parte 1), el espectáculo de Anna R. Acosta que conmemora el centenario de Emilia Pardo Bazán, fue finalista en los Premios Max 2018 a Mejor Autoría Teatral y con el que Pilar Gómez logró el Premio Max 2018 a Mejor Actriz Protagonista.

Humor y monólogos libres

Por su parte, Gabriela Wiener nos ofrecerá, del 27 de junio al 15 de julio, el monólogo dramatizado Qué locura enamorarme yo de ti, con dirección de Mariana de Althaus y discursos acerca del poliamor o lo anarquía relacional basados en la propia experiencia de la autora. Otro monólogo, esta vez de humor negro, será el de la cómica asturiana Silvia Sparks, que el 10 de junio nos presenta Silvia Sparks. El show de humor negro, un ácido show donde se tratan temas de la vida cotidiana que nos afectan a todos y a todas, como la pederastia, el sadomasoquismo, la depresión o el yihadismo, y otros profundamente controvertidos como el gimnasio, Ikea o Tinder.

El 18 y 19 de junio, vuelven Los Torreznos, esa pareja de artistas que hace las veces de herramienta de comunicación sobre lo social, lo político y las costumbres más arraigadas. Y trabajan desde la realidad más directa, incluida la familiar, traduciendo al lenguaje contemporáneo temas que forman parte de la cotidianeidad más absoluta.

Y hasta el 30 de junio, seguirá en cartel Feminismo para torpes, que es, a la vez, una caja de herramientas, una clase de defensa personal, una conferencia desquiciada, un espectáculo a medio camino entre el monólogo de humor, el teatro y la confesión personal de la periodista y humorista Nerea Pérez de las Heras, para enfrentarnos a un mundo desigual. Es una coproducción del Teatro del Barrio y la propia Nerea.

Conciertos

Y aunque empezáramos con silencios, en Teatro del Barrio no dejará de sonar la música: en Américalatida, el 2 de junio, el guitarrista y compositor argentino Fernando Egozcue y el violinista francés Thomas Potiron se mantienen unidos, tras quince años de trayectoria conjunta, para trabajar el tango y el jazz contemporáneo. El 3 de junio será el concierto de presentación en Madrid de Terraza, el álbum que la argentina Guadalupe Álvarez Luchía creó en el confinamiento.

Al día siguiente será el turno de The Jazz on Five, un repertorio delirante de influencias a base de tuba, banjo, saxo, clarinete, flauta y percusión. Son míticos de La Noche de Baile, un ciclo insigne del TDB que hemos tenido que parar por la pandemia y que queremos recuperar, pero aún sin fecha.

El 5 de junio se proyecta Aelita, una película que dirigió en 1924 Yakov Protazanov, trata sobre un joven que viaja a Marte en un cohete, se considera la primera película soviética de ciencia ficción y es una metáfora de la liberación del sometimiento; la proyección se acompañará de la banda sonora en directo, a cargo de Miguel Malla.

El 6 de junio se dará un paso más a favor del fin del patriarcado con la presentación de D.E.P.: Destruiremos el patriarcado, el nuevo trabajo del grupo de rap y activismo musical Ursidae, que viene precedido de la mención de honor en la categoría Música en el XXV edición (2016) del certamen nacional Jóvenes Creadores, y el premio del Concurso No Hunger a través del rap (2011), convocado por la ONG Acción Contra el hambre. Y sin escapar del género, DYSO, hijo del rap, hermano del spoken word, primo del poetry slam, nieto del calambur, demasiado poeta para los raperos y viceversa, presenta su trabajo Inquiéntud el 12 de junio. Por último, el 23 de junio, La Banda y Alberto San Juan harán sonar en Canciones un repertorio formado por las canciones que compuso Santiago Auserón para la obra Mundo obrero, producción de este mismo teatro, además de algunos poemas de Lorca musicalizados y un puñado de canciones originales escritas al calor de algunas batallas actuales y algunos deseos de siempre.

Lunes despistados

Los lunes despistados es un marco de actividades en las que el Teatro del Barrio se abre a artistas y colectivos que quieran difundir su mensaje o generar un debate desde este escenario.

En este contexto, el lunes 21 de junio ocurrirá Hermana (placer). El ritual a partir de la novela, una performance de la dramaturga María Folguera y la artista multidisciplinar Julia de Castro, amigas desde hace diez años y cuya historia podría ser la fábula del rizoma y la mariposa: María es la del arraigo -la casa, el trabajo, la niña, el novio, el barrio-; Julia, la nómada -giras, casas ajenas, romance, photocall-.

Se presentará Diario de un celador insomne (La Vorágine, Editorial Crítica), de Pedro Sáez Serrano, que recoge el ambiente que hubo en un hospital en época de Covid desde el punto de vista de un aprendiz de celador que se pone del lado de la sanidad pública; será el 7 de junio, y el autor estará al habla con Virginia Rodríguez, Andreu Celaya, Rafael Reig y Ricardo Gómez. Y también acogeremos el lanzamiento de Sueño y Revolución (Continta me tienes), una compilación de ensayos en forma de fábulas oníricas que la filósofa Carolina Meloni escribió en los primeros meses de 2020, e incluye un prólogo de María Galindo, ilustraciones de María Maquieira y epílogo de Mario Espinoza.

El 8 de junio, en Gitanizando el mundo, la asociación Pretendemos Gitanizar el Mundo nos embarca en una doble #actividadciudaSANA: el taller Metodología para superar el Anti-gitanismo: Feminismo Gitano, que imparte Silvia Agüero Fernández y plantea una contranarrativa a la historia del Pueblo Gitano con especial atención al estado actual de las mujeres gitanas, y el bautismo de la revista Pretendemos gitanizar el mundo.

Y el 22 junio se proyectará [email protected] en SOL, un documental con dirección de Pilar González Cid que retrata el movimiento ciudadano [email protected] de Madrid, que integran personas maduras y que nació como consecuencia de la creación del primer movimiento Iaioflautas de Barcelona, en el año 2011, movimiento que surgió del 15M.