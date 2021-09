Chévere estrena la comedia As Fillas Bravas en Teatro del Barrio

viernes 03 de septiembre de 2021 , 14:07h

La compañía gallega Chévere estrenará su nueva producción, As Fillas Bravas, en el Teatro del Barrio, el próximo 12 de septiembre. En ella, tres mujeres mayores, del mundo rural, hijas de soltera y orgullosas de serlo, tocan y cantan, pandereta en mano, lo que les da la gana, porque son hijas del viento y cantoras de una estirpe de voces furtivas que grita entre zorros. Con el montaje, Chévere sigue explorando las posibilidades de un teatro con perspectiva de género, una línea que ya inició con Testosterona o I’ ll be watching you…

As Fillas Bravas evoca un modelo empoderado de mujer vinculado a expresiones culturales tradicionales que esconden gritos emancipatorios y cantos de rebeldía insospechados. “En I’ ll be watching you, el personaje protagonista era una mujer víctima de violencia machista. Varias profesoras coincidían en que también sería importante poner en escena a mujeres empoderadas. Ahí aparecieron Isaura, Dosinda y Benedita, As Fillas Bravas”, explica Patricia de Lorenzo, una de las actrices de la pieza y fundadora de la compañía.

Las tres señoras “cambian nuestra percepción de cómo fue su juventud”. As Fillas Bravas es también un trabajo de investigación sobre la sexualidad, las relaciones de género y los roles de la mujer en la sociedad tradicional que aparecen reflejados en las coplas del cancionero popular gallego, para el que se hizo un trabajo de búsqueda, selección y adaptación de textos de transmisión oral publicados desde la segunda mitad del siglo XIX.

En escena se interpretan canciones populares como Pandeiretada, grabada en el primer álbum de Radio Cos, y Danza de Cedeira, grabada en el primer disco de Leilía. Hay panderetadas gallegas que esconden manifiestos feministas, es algo que ellas explican en su recital, porque son cantadoras y pandereteras. Hablan del auténtico significado de muchas coplas tradicionales gallegas. Por ejemplo, esta copla sobre la masturbación femenina: “Ben te vin estar no leito, entre de liño, tiñas unha man no peito, outra no caraveliño” [“Te vi en el lecho, entre sábanas de lino; tenías una mano en el pecho, otra en el clavelito”]. O esta sobre el poliamor: “A muller que ama dous homes, non é tonta que é entendida. Se se lle apaga unha vela, quédalle outra encendida” [“La mujer que ama dos hombres no es tonta, es entendida. Si se le apaga una vela, le queda otra encendida»]”.

Ficha artística

Idea y Creación: Chévere

Dramaturgia y Dirección: Xron

Autor: Manuel Cortés

Elenco: Patricia de Lorenzo, Mónica García, Arantza Villar